LEVENT TÜZEMEN

Fatih Terim yine haklı çıktı!

Galatasaray sezon başından beri en doğru futbolunu Lazio'ya karşı sergiledi. Muslera'dan Halil'e kadar tüm oyuncular dikkatliydi. Ayağa pas yaptılar. Rakibe baskı koydular. Takım halinde savunma disiplininden vazgeçmediler. Top Lazio'ya geçtiğinde Galatasaray, savunmasında çok çabuk çoğaldı. Lazio'ya geniş alan bırakmadıkları gibi, akıllarda kalacak pozisyon bile vermediler. Fatih Terim'in söylediği gibi Galatasaraylı oyuncular saha içerisinde aktif dinlenmeyi başarı ile uyguladı. Rakibin üzerine gitmeden önce sakin kalarak ve riske girmeden ayağa pas yapmaya özen gösterdiler. Eğer Sloven hakem biraz cesaretli olsaydı Akpa yaptığı sert faullerden sonra oyunda kalamazdı. Akpa'nın atılacağını anlayan Sarri, onu oyundan ladı. Galatasaray genç ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuyla seyirciye hoş gelen ve keyif veren bir oyun sergiledi. Bu genç Galatasaray'ın 40 yıllık tecrübeli gibi oyun ortaya koyması hem akıl doluydu hem de izleyenleri fazlasıyla mutlu etti. Terim yine haklı çıktı. Nelsson, Marcao ikilisi ligin en iyi defansı olacak. Bu iki oyuncu da geriden oyunu başlatırken, aceleci davranmadı, riske girmedi, pozisyon ve kademe hatası yapmadılar. Berkan'ın çalışkanlığı, Kerem'in rakibi yıpratması ön plana çıktı, ancak Morutan ve Cicaldau'nun oynama süreleri çoğaldıkça, Galatasaray'ın oyununa ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Van Aanholt akıllı bir oyuncu ama bazen kendisini bile şaşırtacak pas hataları yapıyor. Yedlin fazla öne çıkmayarak savunmayı doğru kontrol ederek ciddi destek verdi. Ve oyuncular üstün oynadıkları Lazio'ya karşı golü belki rakip kalecinin hatasından buldular ama kazanmayı da hak ettiler.

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