LEVENT TÜZEMEN

Nwakaeme’ye top aldırmamalılar

Trabzon'un ezber kadrosuna rağmen G.Saray'ın henüz ideal bir on bire kavuştuğunu söyleyemeyiz. Trabzon kadro istikrarıyla ağır basıyor. Ancak Terim'in güçlü bir orta saha ile fark yaratacağını düşünüyorum. Özellikle Cicaldau-Morutan ikilisinin pas uyumu hücumda G.Saray'ın etkili olacağını gösteriyor. Eğer Halil de oynarsa bu ikiliye ciddi güç katar. Çünkü Halil geçiş oyunlarında ve araya atılan final paslarında rakip savunmaların arasına çok iyi koşular ve duvar pasları yapıyor. Halil, iki Rumen yıldız ile oluşturacağı pas bağlantılarıyla bu tür gol pozisyonlarını Trabzon'a karşı da bulur. Eğer Terim yabancı kısıtlamasından dolayı Diagne ile Halil'i önlü arkalı oynatacaksa Cicaldau'yu Berkan ile değil Taylan ile birlikte düşünmeli. Çok koşan Berkan'ın iki zaafı var; 1-Çevre kontrolü yapmayı unutuyor. 2-Paslarında topun şiddetini ayarlamıyor. Eğer Halil tek forvet oynarsa Cicaldau'nun kesintisiz desteğiyle Berkan-Taylan birlikte görev yapabilir. Muslera için yapılan "Yorgun gelecek" yorumuna katılmıyorum. Muslera bu tür uzun seyahatleri 11 yıldır yapıyor ve doğal olarak da bir alışkanlık kazanmıştır. Ancak Muslera kale önünden oyunu pasla başlatmamalı. Eskisi gibi uzun topla çabuk olarak takımı hücuma kaldırmalı. Boey'un yerine oynayacak Yedlin çalım ustası Nwakaeme'ye ilk topları aldırmamaya dikkat etmeli.

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