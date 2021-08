LEVENT TÜZEMEN

Terim el koymalı!

Galatasaray kadro istikrarını yakalayamadığı için ezber oyunu yakalayamıyor. Terim her maça farklı on bir yapıyor ve bu yüzden yeni gelenler ile eskiler arasında uyum sorunu ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın oyun aklı kim? Bu isim kesinlikle Feghouli olmalı. Cezayirli oyuncu tecrübesi, tekniği ve aklıyla faydalı oluyor. Feghouli'nin attığı goldeki vuruşu mükemmeldi. Cicaldau "Ben oyun lideri olurum" mesajını vermiyor. Rumen oyuncu sadece duran topları kullanmak için alındıysa hatalı ve pahalı transfer olur. Cicaldau'nun maç içinde fark yaratan özelliklerini görmedim. Bu Cicaldau'yu izleyeceksek keşke Onyekuru ya da benzeri hızlı bir kanat oyuncusu alınsaydı. Galatasaray'ı çabuk hücuma Kerem ve Boey çıkartıyor.

Berkan çok çalışan, çok koşan ama final paslarını görerek değil ezbere atıyor. Diagne'ye bir pası vermedi kendi de vurmadı. Diagne'nin de gole dönüşecek bir pozisyonda "Sen bana pas atmadın ben de atmam" dercesine Berkan'ın önüne topu bırakmaması büyük hataydı. Terim'in bu öfke rövanşlarına el koyması gerekir. Berkan'ın oyun aklını geliştirmesi gerekiyor. Sahanın her yerine basan Taylan'a fazla destek gelmediği için orta alanda fazla yük biniyor.

Terim'in oyundan düşen futbolcuları, Galatasaray oyundan düşmeye başladığı anda çıkarması çok doğruydu. Özellikle Babel ile Ömer Bayram sol kanada hareket getirdi. Sözleşme uzatma kararı Luyindama'yı olumlu etkilemiş. Luyindama maç boyu kornerlerde kafa vuruşlarını hep denedi ve yere vurdurarak attığı golle Galatasaray'a maçı kazandırdı. Ömer'in ortası da nokta atışıydı. Galatasaray'lı oyuncuların coşkusu, kazanma duygusu ve mücadele anlayışı iyi yolda ama kadro istikrarı oluşmadan seri galibiyetler kolay alınmaz.

