LEVENT TÜZEMEN

Hatalar silsilesi

Atletik oyunculardan kurulu PSV'ye karşı Galatasaray hantal kaldı. Galatasaray'ın fizik gücü, oyuncuların aklı ve çabukluğu maalesef PSV ile mücadele edecek kaliteden çok uzaktı. 1985 yılından bu yana Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı tüm maçların çoğunu canlı olarak izledim. Gördüğüm en etkisiz, en silik, en güçsüz, en ağır ve pozisyon bilgisi en zayıf Galatasaray'a tanık oldum. Mutlaka oyuncu takviyeleri yapılacaktır. PSV kadrosu rol model olmalı ve transferde atletik oyuncular tercih edilmelidir. 1996-2000 takımı akıllı, zeki, çabuk düşünen, becerikli ve atletikti.

Muslera'nın yediği gol hatalıydı. Ama taç atışını Ömer'in Marcao'ya kullanması ve onun da baskı altındaki Muslera'ya pas atması daha büyük hataydı. Oysa Terim idmanda Yedlin'i "Merkeze taç atmayın" diye uyarmıştı. Bu arada Muslera hatalı yediği gol sonrası arkadaşlarının verdiği geri paslarda, PSV tribünlerinin alaylı tavrından olumsuz etkilendi ve bedenen sahadaydı ama zihinsel olarak maçtan koptu.

Erken gol için, "Moralimiz bozuldu" yorumunu kimse yapmasın. PSV'li oyuncular öyle bir baskı yaptı ki; Galatasaraylı oyuncular rakip kaleye yüzünü bile dönemedi. Arda Turan tercihi Terim'in yanlışıydı. Arda'nın fizik gücü PSV'nin temposuna karşılık verecek durumda değildi. Yenilen gollerde Luyindama-Marcao ikilisi Zahavi-Götze ikilisini kontrol bile edemedi. Zahavi hayatının en kolay gollerini Galatasaray'a attı.

Terim belli ki İtalyanlar'ın 3'lü savunma anlayışından etkilenmiş. Galatasaray'ın savunmada oyuna 3'lü başlaması büyük hataydı. Bu anlayış PSV'nin kanatlardan çabuk hücum etmesine neden oldu. Özellikle 19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı. PSV'nin kalitesine ve fizik gücüne dayanamayan Galatasaray sezona hezimetle başladı.

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