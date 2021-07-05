LEVENT TÜZEMEN

Elmas ve yönetimi, göreve geldikleri ilk günödenmemiş borçlarla karşılaştı. Üstelik G.Saray'ıntransfer tahtası da kapalıydı. Oysa eski başkan MustafaCengiz veda konuşmasında, futbolculara olanborçların ödendiğini dile getirmişti. Borç şokuyaşayan Başkan Elmas, önce futbolcuların paralarınıhesaplarına yatırdı. Ardından transfer tahtasınıkapatan Tudor'un borcunu ödedi.Oysayönetimlerde devamlılık esastır. Elmas'a bu borçkalmamalıydı. Yeni yönetimin en büyük icraatı,Oğulcan davasını sonuçlandırmak oldu. Ayrıca localardanoluşan vergi borcunu da kaldırttı.kadrosu iyi ama takviyeye ihtiyacı var. PSVmaçına transfer yapılmazsa şu kadroyla çıkabilir:Ancak yönetim, Gedson Fernandesve bir sol bek transferini PSV maçına yetiştirmeyeçalışıyor. Hatta Terim, Yedlin'den memnun olmadığıiçin yeni bir sağ bek de gelebilir. Fatih Hoca'nınistediği lider oyuncu da büyük ihtimalle lige yetişir.Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde dahaönceden elde ettiği başarılar var.Çünkü Malen'eDortmund, G.Saray'ın da istediği Dumfries'e Evertontalip. Bu iki oyuncu da gitmek istediklerini kulübe bi-dirmişler. İki yıldız oynamazsa PSV ciddi bir kan kaybıyaşar. Bu da G.Saray'ın tur şansını çoğaltır.Diagne'den faydalanamaz çünkü Senegalligolcü futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istiyor.Yönetim de Diagne'yi yeni transferlere kaynaksağlayacak bir şekilde iyi bir ücretle satmaya uğraşıyor.İstanbul'a bile gelmeyen Diagne, büyük ihtimalleİngiltere'de kalacak. Falcao'nun Florya'daki çalışmalarıgörenleri şaşırtıyor.Falcao ile ilgili acaba 'bu sene, o sene' diyebilir miyiz ,merak ediyorum. Eğer Falcao, sakatlanmaz, kafasınafutbol oynamayı yerleştirirse G.Saray ciddi bir katkıalır.Ancak yönetim, yüksekmaliyetinden ve yaşından (35) dolayı 3'e 5'e bakmadanFalcao'yu satmayı planlıyor. Yani G.Saray'dangidip gitmemesi konusunda kararı Falcao verir.