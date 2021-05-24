LEVENT TÜZEMEN

İzmir'de oturduğum yıllarda o zaman 1. Lig vardı. Altay, Göztepe, Altınordu, Karşıyaka ve İzmirspor birlikte mücadele ediyorlardı. O dönemlerde gelirler azdı, kulüpler tribünden gelir elde ediyor, Spor Toto'dan destek buluyorlardı.Göztepe'nin yükselişi Mehmet Sepil'in kulübü alması ile gerçekleşti. Altınordu'nun da başarısında Mehmet Seyit Özkan'ın idealleri etken oldu. Karşıyaka ayağa kalkmak için çaba sarf ediyor. Altay, İzmir'in en köklü kulübüdür ve yine İzmir'in Süper Lig'de en çok kalıcı olan takımıdır. Şimdi Altay ile Altınordu'nun oynayacakları final İzmir'in kazancı olacak.Mustafa Denizli uluslararası deneyimi olan, şampiyonluklar yaşamış bir teknik adam. Finallerin nasıl oynanması gerektiğini iyi bilir. Gerginlik konusunda oyuncularını psikolojik olarak finallere mükemmel hazırlar. Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu yıllardır aynı kulüpte görev yapıyor. Bir oyun anlayışı var. Ancak Samsun maçında vücut dili olarak çok rahat değildi.Bir gerçek var; Altınordu playoff'taki 3 takıma da hiç kaybetmedi. Altay, ligde oynadığı 2 maçta da Altınordu'ya mağlup oldu. Altaylı oyuncuların tecrübesi ve sakinliği kendilerinin favori olmasını sağlıyor. Altınordulu oyuncular Samsun maçında gözlemledik ki hepsi baskıdan etkilendi. Telaşla hareket ettiklerine tanık oldum. Altınordu'nun gençliği ve Altay'ın tecrübesi karşı karşıya gelecek.TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın karşılaşacağı play-off finali çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardındanSamsun'da oynanan TFF 1. Lig playoff maçı sonrasında Altınordulu futbolcular alışıldık davranışlarından vazgeçmedi. 90 dakika sonra müthiş sevinç yaşayan futbolcular, duş alıp toparlandıktan sonra soyunma odasını temizleyip, pırıl pırıl yaparak stadyumdan ayrıldı.