LEVENT TÜZEMEN

Kredisi yüksek başkan lazım

G.Saray için umutlar şampiyon olmaktı. Gerçekler Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini sağladı. Nefes nefese 3 maç izledik. Bir ekrandan öbür ekrana geçtik. Galatasaray, sezon boyunca hiç hesaba katmadığı genel gol averajının kurbanı oldu. Beşiktaş'ı 7-0'lık Hatay galibiyeti şampiyon yaptı. G.Saraylı oyuncular ve Terim için üç hafta önce üçüncülük biçilmişti. G.Saray son final maçlarını doğru oynadı, kazandı. Ama genel averajda Beşiktaş'ı geçemedi. Malatya da Göztepe de yakışır bir mücadele sergilediler. G.Saray farklı kazanabilirdi miydi? Terim'in Denizli'de dökülen Emre Akbaba, Arda ve Yedlin'de ısrar etmesi Malatya önünde ilk 45 dakikanın çöpe gitmesine ve gol yenilmesine sebep oldu. Denizli'de ve Malatya önünde yenilen 2 golün sorumlusu yerini kaybeden Yedlin oldu. Üretmeyen Akbaba, koşacak hali olmayan Arda G.Saray'a katkı bile sağlayamadı. 2. yarıda Terim'in yaptığı değişiklikler takımın çehresini değiştirdi. Hücuma zenginlik getirdi. Mostafa ile başlamamak zaten hataydı. Babel'i sola çekmek ilk yarı sağda oynatmak o kadar büyük bir hataydı. Krizlerle yaşayan, kötü sonuçlar alan, gol atma konusunda kısır kalan G.Saray'a bence Şampiyonlar Ligi ödül oldu. Beşiktaş'ı kutluyorum. Son haftalar hariç ligin en iyi futbol oynayan takımıydı. G.Saray ve F.Bahçe'nin iddialı duruma gelmelerini de yine Beşiktaş kaybederek sağladı. G.Saray'da seçimle başa gelecek yönetim ucuz düşünmemeli, Terim ile devam etmeli, kalması gerekenlerle sözleşme yenilenmeli, Devler Ligi'ne katılabilecek takımı kurmak için de akıllı transferler yapmalı. Terim'in vurguladığı gibi ekonomik gücü yeterli olmayan başkan adayları, G.Saray'ı yönetmeye talip olmamalı. G.Saray'ın gerektiğinde kasa kolaylığı sağlayabilecek kredisi yüksek başkana ihtiyacı var.

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