LEVENT TÜZEMEN

Fatih Terim, Galatasaray'dan üç defa ayrıldı amaistifa etmedi. Dördüncü gelişinde Galatasaray taraftarınabir söz verdi. Ben Terim'in istifa edeceğinidüşünmüyorum. Bana bir bilgi geldi... Terim, Florya'dasohbet ederken,demiş. Cengiz de Terim'e yönelik,karşılığını vermiş.Zaten seçim kulislerine baktığın zaman bütün başkanadayları Terim kozunu kullanmaya çalışıyorlar.Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı.Yaşam tarzında bile Galatasaray'ınzaman zaman ailesinin önüne geçtiğinisöyleyebilirim. Albayrak'ın başkanadayı olacağını düşünmüyorum.Eski başkanları ziyaret etmesi doğrudur,ekonomik olarak da çok güçlüdür,Galatasaray'a kasa kolaylıklarıda sağlar ama Galatasaray camiasınınAlbayrak'ı başkan olarak gündemdetutacağını düşünmüyorum.G.Saray yönetimi dün olağanüstü toplandı. Sarıkırmızılı kurmaylar, Başkan'a "Hem kulüp hem de siz zarar görüyorsunuz. Bırakın" ricasında bulunduBAŞKAN CENGİZ İSE "BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM. SEÇİME DE GİRECEĞİM" YANITINI VERDİBaşkan Mustafa Cengiz'in hafta içi yaptığı açıklamalarla tansiyonun yükseldiği Galatasaray'da yönetim kurulu dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncular için,diyen Cengiz'in gerginlik yaratan bu sözleri sonrası yapılan zirveye Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Okan Böke, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu, Ömer Cansever ve Sportif AŞ'den Oytun Özer katıldı. Toplantıda yöneticiler Başkan Mustafa Cengiz'e,dediği öğrenildi. Ancak Başkan Cengiz ekibine,karşılığını verdi. Ayrıca Başkan'ın toplantıdaki istifa iddiaları için de çevresine, "Yönetimden kimse bana 'istifa et' diyemez.dediği kaydedildi.Başkan Mustafa Cengiz ile iki gündür görüşüyorum. Hatta kendisine futbolculara yönelik 'haysiyet' ve 'şeref' ile ilgili söylemlerini hatırlattım, 'Doğru muydu bu sözleriniz?' dedim. Cengiz bana, "Söylediklerimi bir daha dinle. Çünkü ben oyunculara 'Haysiyetsizsiniz, şerefsizsiniz' demedim. Galatasaray Kulübü'nde oynuyorsanız, sahaya yüreğinizi koyarak oynayacaksınız yorumunu yaptım" dedi. Medyada yorum yapanları dinliyorum, genelde Galatasaraylı oyuncuların saha içinde en ufak bir olayda birbirlerini kollamadıkları yorumları yapılıyor. Örneğin; 'Yedlin'e Lens'in yaptığı hareketten sonra Galatasaraylı oyuncuların hiçbiri tepki göstermedi. Oysa arkadaşlarına destek verselerdi, hakem Ali Palabıyık belki de farklı bir noktada olacaktı' yorumunu yapanlar, Başkan Cengiz'in sözlerini olumsuz değerlendirmeye çalışıyorlar ve ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Özellikle Cengiz, televizyon kanallarında kendisine yönelik bazı yorumcuların hakaret içerikli sözler sarf etmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Hatta bana şöyle dedi: "Medyada çok büyük ahlaki bir erozyon ve çöküş var maalesef. Doğru insanlar ve davranışlar bu ahlaksız saptırma ortamına uygun olmuyor. Kısa planda dürüstler kaybedebilir, ancak uzun vadede kazanan her zaman doğruluk ve dürüstlük olacaktır." Fatih Terim ile Mustafa Cengiz, birbirleriyle yan yana gelebilecek seviyedeler. Terim, Başkan'a "Benim için bunları söylediniz mi?" diye sorabilir. Başkan da takım içinde bir sorun varsa ya da başarısız sonuçlarda Terim'e sorular yöneltebilir.Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için havlu attı mı? Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kendi elinde değil. Beşiktaş kaybeder, Galatasaray kazanır, puan farkı azalır, o zaman şans ibresi yukarı tırmanır. Eğer Galatasaray geçmişteki gibi Beşiktaş ile yine final havasında bir maç sürecini yakalarsa, şanslar Terim ve öğrencilerine geçer. Çünkü finalleri Galatasaray hep doğru oynamıştır. Galatasaraylı oyuncuların Başkan'ın söyleminden etkileneceklerini düşünmüyorum. Önlerinde 8 maç var. Galatasaraylı oyuncular, öfkeleneceklerine çıkıp adam gibi oynayarak 8'de 8 yapıp kendilerine laf atan insanlara bu galibiyetleri kapak yapmalıdır. Ama yapamazlarsa o zaman eleştirenler haklı çıkar.Galatasaray'ın son yıllarında görevegelen başkanların mutfak tecrübesi yok.Bu zafiyet yönetimlere olumsuz yansıyor.Dahaönceki prens Adnan Öztürk'tü, başkanlıkseçimlerini Polat'a karşıkaybetti. İkinci prens HakanÜstünberk'ti. Başkan adayı olmadı. Diğer prenslerdenCemal Özgörkey de defalarca başkanlığahazırlanmasına rağmen Divan Başkanı EşrefHamamcıoğlu'nun listesine 2. başkan olarakgirmeyi kabul etti. Hatta Özgörkey'eneden başkan adayı olmadığını sordum,dedi. Kançal, Cengiz yönetimininen önemli isimlerindendir.Kançal'a seçime girecek yöneticilerteklifte bulunmuşlar amaistifa etmeyi uygun görmemiş.Çünkü bir yönetimle göreve geldiğini ve süresiniyönetimle tamamlamayı düşündüğünü söylemiş.Adnan Polat'ınadı hep gündemde. Ancak Polat, Yiğit Şardan'ıön plana çıkartıyor.Ama Polat, Terim ile çalışmaz. Çünkübaşkan olduğunda Terim'i getirmek istemişlerdi.Hatta Polat bana, Terim'in kendisine 'Evet'dediğini ve "diye serzenişte bulunmuştu.