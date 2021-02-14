LEVENT TÜZEMEN

Trabzon’da sirtaki sürüyor

Trabzonspor ligin ikinci yarısında en zorlu maçını Gaziantep'e karşı oynadı ve hazırlanışı mükemmel olan pozisyonda Yunan yıldız Bakasetas'ın golüyle kazanma alışkanlığını sürdürdü. Gaziantep takımı fizik gücüyle, inatçılığıyla, mücadele isteğiyle ve golü yedikten sonra teslimiyetçi bir ruha bürünmeden sergiledikleri futbolla alkışı hak etti. Abdullah Avcı'nın yarattığı "Kadro istikrarı"nı maçta uzun süre bozmaması Trabzon'un dengeli ve öz güvenli oynamasını sağladı. Tam bir isabet transferi olan Bakasetas'ın Trabzon'da haftalardır yaptığı "Sirtaki"yi görünce İstanbul'un üç büyüklerinin "Biz neden Bakasetas'ı almadık?" diye hayıflandıklarını düşünüyorum. Oyun zekası, çalışkanlığı ve pozisyon takibi mükemmel olan Yunan yıldız, attığı golün de başlangıcını yaptı. Nwakaeme'nin yaptığı ortanın zarafeti kadar Flavio'nun egoist davranmayıp kafayla topu Bakasetas'a indirmesi akıl doluydu. Ancak Bakasetas'ın verdiği pastan sonra arka direğe yaptığı koşu kadar Flavio'nun kafa pasında sol ayağına gelen topa tek vuruş yapmayıp kontrol etmesi kaleci Günay'ın hamlesini çürüttü. Ardından Bakasetas sağ ayağıyla sakin bir vuruş yaparak golü attı. Eğer ilk yarıda Djaniny kaleci Günay'ın üzerine şutladığı topu doğru koşu yapan Bakasetas'ın önüne bıraksaydı Trabzonspor 5-4-1 düzenindeki Gaziantep duvarını erken delerdi. Berat da orta alanda enerji santrali gibiydi ve kritik anlarda topla rakip arasına doğru zamanlamayla girip Antep'in tehlikelerini önledi. Not: Golde enfes orta yapan Nwakaeme'nin ikinci sarıdan atılması kalitesine yakışmadı. İlk sarı kartında hakem Zorbay Küçük'ün lehine faul vermesine rağmen ısrarla rakiple didişmesi hataydı.

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