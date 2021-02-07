LEVENT TÜZEMEN

Psikolojilerini etkileyecek!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yine evinde yenerken şampiyonluk yolunda ikili averajı da eline geçirdi. Bu anlamlı üç puan Galatasaray'ı moral olarak zirveye çıkartırken yaptığı transferler ile gündeme gelen Fenerbahçe'yi psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir. İlk yarı; Galatasaray ayağa pas yaparak ve kanatlara inerek hücum etmeye çalıştı. F.Bahçe, Caner'in ceza alanına yerden kestiği toplarla pozisyon aradı. İki takım oyuncuları da ikili mücadelelerde sürekli didişti. Tatlı sert süren mücadelede taktik fauller ön plana çıkarken bazı oyuncular en ufak dokunuşta ortalığı ayağa kaldıran haykırışlarla hakemi aldatmaya çalıştılar. Cüneyt Çakır ilk yarıda bu sahte bağırışlara kulak asmadı. Serdar Aziz'in ceza alanı içinde Donk'un yüzüne dirsekle yaptığı darbe için VAR'ın devreye girmesi gerekirdi. Sağ kanatta oyuna başlayan Onyekuru, Fenerbahçe'nin kalabalık savunma anlayışında geniş alan bulamadı. Arda da fizik olarak etkili değildi. Emre Kılınç ile Belhanda ceza alanı önünde buluştuğu topları doğru final pasına çeviremedi. Kaleci Muslera ciddi bir hata yapmasına rağmen Sosa'nın şutunda ve özellikle Samatta'nın gol olacak kafa vuruşunda iki önemli kurtarış yaptı. Galatasaray ikinci yarıya önde basarak başladı. Onyekuru'nun gollük vuruşunu Altay kurtardı. Ancak 54. dakikada Belhanda'nın pasında topu Emre Kılınç çok çabuk Mohamed'e aktardı. Mısırlı genç yıldızın Serdar'a attığı zarif çalım kadar yaptığı gol vuruşunda topa verdiği falso mükemmeldi. Arda, Onyekuru fizik olarak oyundan düşmüştü. Mesut-Cisse hamlesine Terim'in karşılık vermemesi hataydı. Ozan'ın kafa golü VAR kararıyla ofsayta takıldı. Terim'in Babel ile Kerem'i geç de olsa oyuna alması Galatasaray'a enerji verdi. Taylan orta alanda tek başına savaştı ve müthiş bir mücadele sergiledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın