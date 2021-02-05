LEVENT TÜZEMEN

Numanoğlu’nu anlayamadım

Bu sezon, "Topu rakibe ver. Derin savunma yap. Kompakt oyna. Kıstırırsan golü at" anlayışı futbola çok hakim oldu. Denizlispor 4-5-1 düzeninde orta alanı ve savunmasını kalabalık tutunca Trabzonspor topa hakim olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Trabzon merkezden Denizlispor duvarını aşamayınca zorunlu olarak kanatlara inmeye çalıştı. Nwakaeme solda buluştuğu toplarda çalım becerisini öne çıkarıp bireysel olarak hareket edince verimli olamadı ve pas kayıpları yaşadı.

Santrfor görevini Ekuban ile ortaklaşa yapan Djaniny kanada her geçtiğinde Trabzonspor etkili ataklar yaptı. Djaniny'nin zarif çalımlarla getirdiği iki pozisyonun birinde Ekuban'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı. Ayrıca Mustafa Yumlu'nun topa vuramayıp Ekuban'ın kaval kemiğine yaptığı sert darbe penaltıydı. Numanoğlu'nun VAR'da izlemesine rağmen penaltıyı neden vermediğini anlayamadım.

Trabzonspor ikinci yarı kazanma duygusu adına çok adamla önde baskı yapınca oyun Denizlispor kalesine yıkıldı. Bakasetas'ın attığı gol tam bir karambol pozisyonuydu. Çünkü Denizli savunması yediği baskı yüzünden ilk kez pozisyon hatası yaptı. Denizli duvarını delen gol öncesi Bakasetas'ın takipçiliği ve tek vuruş tercihi kalitesinin göstergesiydi.

Gol sonrası Trabzonlu oyuncuların skoru koruma adına geriye yaslanmaları hataydı. Berat'ın çizgiden çıkardığı pozisyondan sonra Avcı oyuncularına "Geriye yaslanmayın" uyarısını yaptı. Avcı'nın Trabzon'un enerjisini ve mücadele gücünü yükseltmek için Bakasetas ile Ekuban'ı çıkarıp Flavio ile Yunus Mallı'yı alması zamanlama olarak doğruydu. Trabzon kazanarak hem zirve yürüyüşünü sürdürdü hem de Denizli'ye takılma fobisini aştı.

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