LEVENT TÜZEMEN

Ligin 2. yarısı sinir harbine sahne olacak ve algı operasyonları havalarda uçuşacak. Terim her türlü provokasyonlara ve algılara gözlerini, kulaklarını kapatıp sakin kalmalıdır. Terim sadece sahaya odaklanırsa G.Saray başarılı olur. Terim'in oyuna dokunuşlarını Antep'te gördük. Sahaya sürdüğü kadro duygusaldı. İki Emre ve Belhanda sahada yürüyordu. G.Saraylı oyuncular Antep'in uyguladığı ofsayt taktiğini doğru değerlendiremedi. Çünkü oyuna akıl koyacak ve etkili pas atacak oyuncu yoktu. Yürüyen G.Saray'ın kalesinde Muslera olmasaydı Antep ilk yarıyı önde kapatırdı. Devre arası Terim neşteri doğru vurdu ve Belhanda-Akbaba ikilisini çıkarıp gözdesi Onyekuru ile genç yetenek Kerem'i oyuna alarak G.Saray'da rekabeti ateşledi. Onyekuru ve Kerem hücuma çabukluk ve hız kazandırdı. Özellikle Onyekuru'nun attığı iki gol zekasının, çabukluğunun ve vuruş kalitesinin gösterisiydi. G.Saray'ın kanatlarını Onyekuru uçurunca Antep savunmasının dengesi ile uyumu bozuldu. Antep'in evindeki yenilmezliğini bitiren Onyekuru, golleriyle farkını ve ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Emre Kılınç ile Arda'nın yerine giren Ömer-Etebo orta alana enerji getirdi. Ancak Ömer'in yaptığı penaltı sorumsuzluk örneğiydi. Muslera ile Saracchi'nin sarı kartları ise saçmaydı.



Psikolojik savaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, rakiplerine karşı transferde psikolojik bir baskı yürütüyor. Başkan Koç, Mesut Özil'den sonra İrfan Can hamlesiyle gündem oluşturmaya devam ediyor. Koç'un bu stratejisi Fenerbahçe taraftarını heyecana sürüklerken rakiplerin psikolojik motivasyonuna ayar veriyor. İşte örnekler: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynandığı gece Mesut Özil'in uçağının takibinin gündem olması kamuoyunun dikkatini değiştirdi. Galatasaray'ın Malatya'da kazandığı maçtan sonra Mesut Özil'in idmana çıkışı medyaya canlı olarak sunuldu ve gündem yine Fenerbahçe oldu. Mesut Özil'in iki saat süren ve şova dönüşen imza töreni Süper Kupa finalinin olduğu güne bilerek getirildi.

Gaziantep-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç ile Emre Belözoğlu, İrfan Can transferini görüşmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ziyarete gitti. Koç'un bilerek yürüttüğü bu stratejinin amacı F.Bahçe'nin sürekli gündemde kalmasının yanı sıra rakip takım yöneticilerinin, taraftarlarının moralini bozmak ve mücadele performanslarını aşağı çekmek. Bu tür psikolojik baskılar ancak güçlü stratejiler, gündem bozma hamleleri ve kenetlenme ile aşılır.

