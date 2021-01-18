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LEVENT TÜZEMEN
Diagne atılınca denge bozuldu

Diagne atılınca denge bozuldu

18.01.2021, Pazartesi
Galatasaray, topu Beşiktaş'a bırakıp alan savunmasına önem verdi. Beşiktaş hücuma hızlı çıktığı için Galatasaraylı oyuncular, rakibe geniş alan bırakmamaya özen gösterdi. Beşiktaş'ın orta alandaki dirençli yapısını engellemek adına Taylan'ın yanına Etebo'nun monte edilmesi doğru bir hamleydi. Kupadaki Malatya maçında ikinci yarı mükemmel oynayıp tur kapısını açan Luyindama'yı partneri Marcao ile savunmada yeniden buluşturması Terim'in akılcı tercihiydi. Ama yenilen iki golde de hatası vardı. İlk golde ıskaladı, ikincide kaptırdı. Beşiktaş belki topa hükmetti ancak Galatasaraylı oyuncular oyunu kontrol etmek için ayağa pas yapmaya dikkat ettiler. Larin'in kaçırdığı gol yanlış pas atan Marcao'nun adeta hediyesiydi. Ancak şans G.Saray'ın yanındaydı, çünkü Larin vuruşu yapmadan önce top zeminde sekti.
Galatasaray, Linnes girdikten sonra kanattan hücum etmeye başladı. Diagne'nin atılması doğruydu. G.Saray'ın daha derin bir savunma yapmasına neden oldu. Diagne'nin kafa mesafesine ayak uzatıp rakibinin kafasına vurması hataydı. Belhanda yine sorumluluk almadığı gibi kritik pas hataları yaptı. Arda yorulmuş, Belhanda kötü oynuyordu ve takım 10 kişiydi. Donk-Babel ikilisinin oyuna girmesi Galatasaray'a güç pompaladı. Sergen Hoca, Galatasaray eksik kalınca N'Koudou ve Mensah'ı alıp daha baskılı oyuna geçmeyi planladı. G.Saray, kontrataktan gol arayacak fırsatları kolladı ama daha çok kaybetmeme adına dirençli bir savunma yapmaya çalıştı. Ancak Souza ve N'Koudou'nun golüne engel olamadı. Derbilerde fizik olarak güçlü değilsen 10 kişi kalmayacaksın. Diagne'nin atılması G.Saray'ın dengesini bozdu.
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