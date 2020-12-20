LEVENT TÜZEMEN

Terim, bu kadar kolay kart görmemeliydi. Linnes'eyapılan faul çok sertti. Terim isyanında haklıydıama kendini kontrol etmeliydi. Terim'in çıldırmasındaArda'nın hakemin üzerine gidiş şekli etkili oldu.Çünkü Galatasaray kulübesindeTerim olmayınca genç futbolcular şaşkınbir durumda oluyor.İddia edilen MHK üyesi Kamil Abitoğlu'nunTerim'le yaptığı telefon görüşmesinindeşifre edilmesi bile planlı olabilir. Bu olumsuzluklarıbilmesine rağmen Galatasaray'ınen ihtiyaç duyduğu ortamdaTerim'in sakin kalamayıp kırmızıkart görmesi akıl tutulmasıydı.yönetimininsesini yükseltecek birdurum yok. Yönetim,gelirleri arttırmak içinsponsorluk anlaşmalarıyapmaya devamediyor.Zaten Terim dekulübün içinde bulunduğuekonomik şartlarıiyi biliyor. Devrearası yapılacak transferlereyönetim kaynak yaratmaya çalışıyor.Mustafa Öğretmenoğlu'nu maça atayarakMHK tam bir skandal hata yaptı. Neden mi? 4 Aralık'taBeşiktaş-Kasımpaşa maçında hakem Öğretmenoğlu,VAR'da görevliydi.Karantinasüreci 6 Aralık'ta başladı. Hakemlerle ilgili TFF'dekarantina sürecini belirleyecek bir kural yok. Eğerhakemi oyuncu gibi düşünürsek 10 gün karantinadakalacak. Kaldı ki; 42 yaşındaki ÖğretmenoğluKarantina süresi 15 Aralık'tabitti ve testi negatif çıktı. Ancak 10 gün boyuncaÖğretmenoğlu hiç idman yapmadı, performans testlerindengeçmedi. 18 Aralık'ta Karagümrük-Galatasaraymaçına atandı.Vermediği faullerin dışındaçaldığı 33 faul Öğretmenoğlu'nun maça hakim olamadığınıgösteriyor. Aslında çalınan 33 faul Öğretmenoğlu'nunnefes alma düdükleriydi.10 bin lira kazanmasıiçin maç verdiğiniz Mustafa Öğretmenoğlu sahadadüşüp bayılsaydı ne olurdu? Avrupa gazetelerininmanşetlerini skandal ataması kaplardı.maçlar kağıt üzerinde avantajlı görünsede Galatasaray, Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarını kaybetti.Tesadüf mü bilinmez bu iki maç öncesi röportajlardaTerimgibi güvensiz yorumlardabulundu. 6 puan alsaydı ligde lider olurdu. Uzun birmaraton var.