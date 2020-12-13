LEVENT TÜZEMEN

Çözülemeyen dört problem

Erol Bulut'un gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında dile getirdiği, "Ben genelde önde baskılı oyunu severim ve bunu oynatırım. Şu an istediğimiz gibi olmuyor. Çünkü çok fazla oyuncu var" şeklindeki sözleri Fenerbahçe'nin çözemediği sıkıntıları anlatıyor. Nedir bu sıkıntılar?

1- Erol hoca öncelikle takıma tam hükmedemiyor. Her maça farklı kadrolarla çıkmak Fenerbahçe'nin kadro istikrarını yakalamasına engel oluyor. Futbolcularda bir durgunluk var. Fenerbahçeli futbolcular skora isyan edecek tepkiyi bile göstermediler.

2- Savunma sık sık değişiyor. Tisserand, Serdar, Lemos, Sadık oyunu geriden kuramıyor. Malatya maçında Sadık'ın çıkıp Gustavo'nun savunmaya çekilmesi Erol hocanın oyunu geriden kurmasının ne kadar önemli olduğunun göstergesiydi. Erol hoca bu hamleyi kafadan yapmalıydı. Ayrıca Tisserand'ın arkası dönük Tetteh'e kontrolsüz yaptığı penaltı amatörce bile değildi.

3- Fenerbahçe'de kanat atakları sürekli Caner-Gökhan ikilisinin üzerine yığılıyor. Bu ikili hem hücumu hem savunmayı yaparken çok yıpranıyor ve yoruluyor. Ferdi de yeterli olmuyor. Kanatlar etkisiz olunca gol için tek çıkar yol, duran toplar oluyor.

4- Rakip takımlar kompakt futbol anlayışı içinde alanları kapatınca Fenerbahçe merkezden bile hücum etmekte zorlanıyor. Kapanan takımların kilidini açmak için Fenerbahçe'nin golü ilk bulan takım olması gerekiyor.

Hamza hoca Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiş ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarını izleyip takımının oyun planını hazırlamış. Malatyalı oyuncular topu Fenerbahçe'ye bıraktılar ve takım halinde savunma yaptılar. Sakin oynadılar, telaş yapmadılar, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösterdiler ve birlikte savaştılar. Özellikle Adem, Acquah, Ndayishimiye orta alanda çok çalıştı. Tetteh mükemmel duvar oldu. Kubilay-Umut ikilisi sadece hücumda değil savunmaya yardımda da etkiliydi.

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