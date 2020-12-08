LEVENT TÜZEMEN

Kadro zafiyeti

Abdullah Avcı ile pozisyon bilgisini geliştiren Trabzonspor, kadro derinliğinin zafiyetini Sivasspor önünde fazlasıyla hissetti. Teknik becerileri çok güçlü olan, ayağında topu akıllıca tutan ve kullanan Nwakaeme gibi bir çalım ustasının yokluğunda Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün yaratıcılığında Trabzonspor doğru oynadı. Hücuma kısıtlı çıkan Vitor Hugo dışında Trabzon savunması yerini hiç boşaltmadı. Gradel ve Ninga gibi hızlı oyunculara geniş alan bırakmamak için iki bek Marlon ile Serkan hücuma bile çıkmadı. Trabzon'un çalışılmış alan savunması Sivas'ın pozisyon bulmasına izin vermedi. Yetenekli ve akıllı oyuncu futbolda çok önemlidir. Trabzon'un Ekuban ile bulduğu golün hazırlanışı mükemmeldi. Ekuban'ın kendi sahasında buluştuğu topu 70 metre sürüp hücuma taşıması, Abdülkadir Ömür'ün attığı depar ile Sivas savunmasının dengesini bozan Afobe'nin boş alana attığı depar derslikti. Ekuban ile Ömür'ün pas birlikteliği güzel bir gol izlememizi sağladı. Afobe'nin kimliği golcü ama çok koşup çok çalışmasına rağmen bal yapmıyor. Afobe'nin yetersizliği Trabzon'u gol yollarında etkisiz bırakıyor. Sivas ikinci yarı yaptığı değişikliklerle oyunda dengeyi sağladı. Abdullah Hoca oyuna Diabate'yi aldığında keşke Bilal'i çıkarsaydı. Afobe savruk koşu stiliyle Sivas savunmasında kaos yaratıyordu. Diabate bu kaosta daha etkili olurdu. Ekuban santrfora geçince Trabzon'un orta alandaki pas uyumu ve oyunu bozuldu.

Sivas'ın Hakan ile attığı golde Trabzon savunması ilk kez pozisyon hatası yaptı. Maç boyu çalım ustası Gradel'e nefes aldırmayan Serkan'ın, rakibini orta yapmadan önce indirmemesi tecrübesizliğinin göstergesiydi. Abdullah Avcı kısıtlı kadroda önce savunma anlayışını oturtma konusunda ciddi yol almış. Kadro istikrarı bozulmadığı sürece Trabzon oyun olarak da yükselecektir.

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