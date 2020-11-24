LEVENT TÜZEMEN

Futbolun adaletsizliği

G.Saray sezon rekorunu kıracağı pozisyonları ilk 45'te Kayserispor'a karşı buldu. Maçı izlemeyenlere ekranı durdurup "Bu pozisyonda ne oldu?" diye sorsak çoğunluğun cevabı "Gol" olur.. Emre Akbaba'nın karşı karşıya kaldığı pozisyon ile Donk'un direkten dönen kafa vuruşu hariç Galatasaray'ın Feghouli, Emre Kılınç ve Diagne ile girdiği pozisyonlarını hepsini Lung kurtardı. Büyük maçlarda devleşen Lung tek başına Galatasaray ataklarına resmen kafa tuttu. Galatasaray pas oyununda maça öyle bir ağırlık koydu ki; Kayserisporlu oyuncular sadece gol yememek için direndi ve çok adamla derin bir savunma yaptı.

Emre Akbaba'nın oynamadığı sürede bazı yetenekleri körelmiş. 10'uncu dakikada Donk'un savunma arkasına attığı müthiş pası Akbaba düzelttikten sonra topu Lung'un üstünden aşırtmayı düşünseydi golü atardı ama tereddüt edince pozisyonu öldürdü. Oğulcan kendini sorgulamalı çünkü maç boyu ürkek, tedirgin ve etkisizdi. Feghouli arkadaşlarını lider gibi yönetti, pozisyona girdi, etkili paslar attı. G.Saray'ın çok üstün oynadığı bir maçta golün penaltıyla gelmesi ilginçti. Muğdat'ın ceza alanı içinde Linnes'e kontrolsüz yaptığı faulü eğer VAR olmasaydı gözden kaçardı. Linnes'in çalışkanlığına baktığımızda performans olarak Omar'ın önünde. Fatih Terim'in gol sonrası oyuncu değişikliklerine gitmesi bence aceleci oldu. Ama kaçan galibiyeti buna değil futbolun adaletsizliğine bağlamak gerekir. Maç boyu G.Saray kalesine tek isabetli şut atan Kayseri'nin bulduğu golle 1 puanı aldı. Futbolda bu tur kazalar vardır ama G.Saray güçsüz rakibine karşı onca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince kaderine razı oldu.

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