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LEVENT TÜZEMEN
10 kişi kalınca planlar bozuldu

10 kişi kalınca planlar bozuldu

07.11.2020, Cumartesi
Beşiktaş kaleci Ersin'in kırmızı kart gördükten sonra Larin'in kaliteli vuruşuyla bulduğu beraberlik golünden sonra oyunu tutamayınca puan alma fırsatını kaçırdı. Muhammet'in golünde Vida'nın pozisyon hatası vardı. Mirallas'ın golünde de Beşiktaş'ın savunmacısı Montero'nun, Dicko'yu kontrol edememesinin etkisi vardı.
Sergen Hoca'nın orta alan planında yer alan Oğuzhan-Dorukhan ikilisi birbirleriyle uyum kuramadığı gibi pas dağıtımında etkisiz kaldı. Bu ikilinin verimsizliği Beşiktaş'ın hızlı ve çabuk hücum etmesini engellerken Atiba'nın da oyununu bozdu. Atiba istediği topları alamadığı için Larin ve Aboubakar ikilisine katkı veremedi.
Sergen Hoca ikinci yarı Josef- Mensah'ı orta alana monte edince Beşiktaş hem oyuna ortak oldu hem de Antep'in göbekteki direncini yıktı. Ancak kaleci Ersin'in Muhammet'e kontrolsüz girişi sonrası kırmızı görmesi Beşiktaş'ın oyununu bozdu. Beşiktaş sayısal eksikliğe rağmen Antep savunmasına önde baskı yaparak pozisyon üretti. Rosier'nin hızlı başlatttığı hücum sonrası Larin'in arka direkte attığı gol, vuruş becerisi ve kalite olarak muhteşemdi.
Beşiktaş puan almak için riske girdi ama G.Antep kalesinde pozisyon üretemediği gibi Kenan'ın attığı gole engel olamadı ve 3-1 kaybetti.
Not: Antep'in kulübesi rakip kulübelere sataşmayı ve sinirlendirmeyi alışkanlık haline getirdi. Hakemlerin özellikle Sumudica'ya çok dikkat etmeleri gerekir.
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