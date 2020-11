LEVENT TÜZEMEN

İstikrar bulunmalı

Galatasaray kadro istikrarını kaybetmenin sıkıntılarını yaşıyor. Her maça çıkan değişik on bir yüzünden oyuncular birbirleriyle uyumlu pas iletişimi kuramıyor. 1 puanlı Ankaragücü takımı, Galatasaray'dan daha iyi pas yaptı, daha fazla hücuma çıktı, çok adamla Galatasaray'ın üzerine gitti. Etebo-Taylan ikilisi topu oyuna çabuk sokan oyuncular değil. Ömer Bayram temposuz. Emre Kılınç ise yorgun ve verimsiz. Top ayağına yakışan, ne yaptığını bilen, çalım atan, pas veren Babel ile hatalı paslar yapmasına rağmen coşkulu, istekli ve ısrarla hücuma katkı veren Saracchi Galatasaray'ın ilk yarıda elle tutulan en iyi iki oyuncusuydu. Galatasaray'ın golüne de bu ikili imza attı. Saracchi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.



BU NASIL TERCİH!

Galatasaray'da Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu oyunculara da yansımalı. Yaratıcı oyuncu Feghouli'yi kulübede oturtmak Galatasaray'ı cezalandırmaktır. Galatasaray'ın kötü oyunu "Feghouli oyuna girmeli" diye bağırıyordu.

Fatih Terim, Feghouli ile ilgili kararı nedense 76'ıncı dakikada verdi. Arda'dan önce bence oyuna Cezayirli yıldız, girmeliydi. Çünkü Galatasaray'ın sorunu mücadele etmekte değil yaratıcı oyuncuya sahip olamamanın yaşattığı verimsizlikti. Taylan-Etebo top kazanıyor ama oyuna sokamıyordu. Emre Kılınç da katkısızdı. Galatasaray, çok iyi oynamadığı maçta sahanın en isteklisi Babel'in golü ile sadece üç puanı alıp haftayı kurtardı. Terim, sezon başındaki kadro istikrarı oluşan takıma bir an önce dönmeli. Ayrıca Oğulcan'ı hazırlamalı. Galatasaray'ın bir başka sorunu da topu Onyekuru gibi rakip sahaya hızlı taşıyacak oyuncusunun olmaması. Sekidika çabuk ve hızlı ama futbol bilgisi eksik. Bence Terim, Sekidika'yı eğitmeli ve hızlı hücumcu olarak kullanmayı da düşünmeli.

