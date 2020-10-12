LEVENT TÜZEMEN

Cengiz 11’de başlamalıydı

Şenol Hoca'nın, Cengiz Ünder'i kulübede tutup Almanya maçının iyilerinden Efecan'ı jest yaparak ilk 11'de oynatması Milli Takım'a hücum anlamında olumsuz yansıdı. Rus Milli Takımı'nın fizik güce dayalı temaslı oyunu Efecan dahil Milliler'i dağıttı. Rusların tempolu oyununa karşılık veremedik, topu tutamadık, hücum edemedik. Ruslar koştu, millerimiz adeta eskortluk yaptı. Top bize geçtiğinde Ruslar'ın yaptığı baskıyı aşamadık. Bir ara bende "Ruslar galiba fazla oyuncuyla oynuyor" algısı oluştu. Özellikle orta sahada Ruslar'ı karşılayamadığımız için çok fazla baskı yedik. İri kıyım Dzyuba'nın savunmamızın önünde duvar olmasını ve arkadaşlarına pas dağıtmasını önleyemedik. Yediğimiz golde pozisyon hatası yaptık.

Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle Milli Takım'ın çehresi değişti. Cengiz top tutan, çalım atan, topla atağa kalkan, süratiyle savunmayı harmanlayan, orta yapabilen ve etkili şutlar atabilen bir oyuncu. Cengiz'in iyi oyunu sadece takımı toparlamadı, Hakan'ı da, Burak'ı da verimli hale getirdi. Zeki Çelik de Cengiz'in kanatlardan yaptığı hızlı hücumlara etkili destek verdi. Rus kalesinde müthiş bir baskı kurduk. Burak'ın kafa vuruşunda yan direkle öpüşen topu Milliler'e "Biz bu maçı döndürürüz" moralini ve inancı getirdi. Kenan Karaman ile attığımız gol öncesi Hakan'ın yaptığı etkili orta kadar arka direğe koşan Merih'in top takibi ile şut atmayıp pas tercihi yapması akıl doluydu. Kenan golde takipçiliğini gösterdi.

Gol sonrası Ruslar'a nefes aldırmayan bir baskı kurduk. Özellikle maçın kader adamı olan Cengiz'in köşeye giden topunu kaleci Shunin son anda kurtardı. Rusya'da geriye döndük diye sevinmeyelim, galibiyeti kaçırdık diye üzülelim. Şenol Hoca, başta İrfan Can Kahveci olmak üzere EURO 2020'ye giden takımın oyuncularını kadroda tutmalı.

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