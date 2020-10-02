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LEVENT TÜZEMEN
Duygusal ilk 11 hezimeti getirdi

Duygusal ilk 11 hezimeti getirdi

02.10.2020, Cuma
Galatasaray teknik heyeti, Rangers analizini maalesef doğru yapmamış. Mücadele gücü yüksek, dirençli, agresif, yüksek tempolu bir takıma karşı orta alanda sadece Taylan ile çıkmak büyük hataydı. Fenerbahçe maçı "Tek Taylan ile oynamak çok riskli" şeklinde bir ikazdı. Rangers ataklarında bütün yük Luyindama-Marcao ikilisinin üzerine bindi. Galatasaray'ın golüne imza atan Marcao yine çok ciddi Rangers ataklarını önledi. Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı diye Babel'i ilk onbire koymak jest gibi görünse de tam bir fanteziydi. Babel'in yürüyecek hali bile yoktu. Oysa Rangers'in savunmasının sağ kanadı zayıf halkaydı ama Babel tank gibi olunca Emre Kılınç'ı da Linnes'i de bozdu. Terim'in başlangıç kadrosu hatalıydı ama ilk 45 dakikanın bitiminde devre arası bazı hataları düzeltmek adına bir fırsattı. 65. dakikada Babel ile Belhanda'nın yerine giren Etebo ve Ömer Bayram Galatasaray'a direnç kazandırma adına ikinci yarıya başlamalıydı. Etebo-Ömer ikilisi Galatasaray'a istediği direnci ve mücadeleyi kazandırdı. Takım savunmasını mükemmel yapan Rangers'a karşı 2-0 geriye düştükten sonra Etebo-Ömer ikilisini oyuna almak "Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" örneğine benziyordu. Etebo-Ömer ikilisinin ardından takım oyunundan uzak tamamen kendilerine oynayan Belhanda ve Feghouli'nin oyundan alınması, Diagne'nin girmesi Galatasaray'ı dengeli ve hücum edebilen bir takım haline çevirdi. Özellikle Belhanda'nın topu önüne alıp gideceği pozisyonda penaltı almak için kendini atması hata ve ayıptı. Terim'in duygusal onbiri 2-0 yenildi. Etebo-Ömer-Diagne üçlüsüyle değişen kadro 1-0 kazandı. Avrupa'dan elenmek üzücü. Zaten Galatasaray ligi ve Avrupa'yı zorlu fikstürde götüremez ve yıpranırdı. Uyarıyorum; Galatasaray'ın Onyekuru tipi bir oyuncuya acil ihtiyacı var.
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