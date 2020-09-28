LEVENT TÜZEMEN

Fırsat kaçtı

Fenerbahçe savunmasını ve orta alanını hem kalabalık hem de birbirine yakın tutunca Galatasaray'ın Arda- Emre-Falcao-Belhanda-Feghouli beşlisinden oluşan hücum hattı "ezber pas" senaryolarını sahaya yansıtamadı. Lemos ile Altay riskli paslar yapmasına rağmen Fenerbahçeli oyuncular çok dikkatli oynamaya ve Galatasaray'a geniş alan bırakmamaya dikkat ettiler. Fenerbahçe "önce savunma, sonra hücum" anlayışıyla oynadı.

Galatasaray, bireysel beceriler doğrultusunda 3 net pozisyon buldu. Arda'nın ve Linnes'in vuruşlarında doğru yer tutan Altay önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle kazanılan frikikte topun başına Falcao'nun geçmesi hataydı. O frikiği sol ayaklı Emre Kılınç kullanmalıydı.

Galatasaray orta alanda Fenerbahçe'ye tam üstünlük kuramadı çünkü Gustavo-Ozan ikilisinden Taylan çok baskı yedi.

Galatasaray orta sahası ikinci yarının başında Fenerbahçe'yi karşılamakta zorluk yaşadı. Luyindama- Marcao ve Taylan üçlüsü kritik pozisyonlarda doğru hamlelerle Fenerbahçe ataklarını engelledi. Terim oyuna geç müdahale etti. Etebo'nun Arda'nın yerine daha erken oyuna girmesi gerekirdi. Falcao da Fenerbahçe defansı arkasında kayboldu, Feghouli'de yorgunluk vardı ve final paslarında etkisiz kaldı.

Fenerbahçe takım olarak iyi mücadele etti, direnç gösterdi. Özellikle kaleci Altay net 5 gol pozisyonunu kurtardı. Eğer Terim oyuna Etebo- Taylan ikilisi ile başlamış olsaydı, Gustavo-Ozan-Sosa üçlüsü bu kadar rahat hareket edemezdi. Galatasaray bir derbide beklenenden çok daha fazla pozisyona girdi. Ancak son vuruşlarda Arda, Linnes, Feghouli etkisiz kaldı. Büyük bir derbide bu golleri atacaksın. Fenerbahçe'nin ana hedefi kaybetmemekti. Caner'in, Gökhan'ın Gustavo ve kaleci Altay'ın mükemmel oyunları diğer oyunculara itici güç oldu. Sonuçta Galatasaray fırsat kaçırdı, iyi direnen Fenerbahçe derbiyi kaybetmedi.

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