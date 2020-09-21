21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen Galatasaray ışıldıyor
LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray ışıldıyor

Galatasaray ışıldıyor

21.09.2020, Pazartesi

Başakşehirli ve Galatasaraylı oyuncular futbol oynamayı tercih edince mücadelesi yüksek, kıran kırana bir maç izledik. Demba Ba'nın yaptığı penaltı sonrası oyunun direksiyonun başına Galatasaray oturdu. Başakşehirli oyunculara topu kullanacak geniş alan bırakmadılar. Önde yapılan baskı ve ilk toplara müdahale etme isteği Galatasaraylı oyuncuların maçta üstünlüğü ele geçirmelerini sağladı.
Luyindama çok güçlü bir stoper ama laubaliliği bırakmalı.

MARCAO KALMALI
Terim'in sisteminin şifrelerinden biri olan Marcao'yu Galatasaray yarışta kalmak istiyorsa satmamalı. Başakşehir gibi gövdeli orta sahaya rağmen tek Taylan ile mücadele etmek yürekli bir davranıştı. Feghouli ve Arda biraz daha fiziksel olarak güçlü olsaydı Galatasaray skoru erken arttırabilirdi.
Falcao- Arda ve Feghouli yorulmuşlardı, Babel-Diagne ve Etebo Galatasaray'a dinamizm kazandırdı. Galatasaray'ın sadece oyunu ve sistemi parlamıyor, kulübesi de ışıldıyor.

MAÇIN EN İYİSİ TAYLAN
Kusursuz bir futbol ortaya koydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HASAN ALİ
İlk 45 dakikada varlık gösteremedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Keyif verdiler keyif aldılar 13.09.2020 Pazar
G.Saray köstebeği bulmalı! 12.09.2020 Cumartesi
Beşiktaş uyum sorunu yaşadı 26.08.2020 Çarşamba
Trabzonspor, Alanyaspor’u rakibinin silahı ile vurdu 30.07.2020 Perşembe
Kaybedenler kulübü... 25.07.2020 Cumartesi
Başakşehir lobisi TFF ve MHK içinde iyi çalıştı! 20.07.2020 Pazartesi
Terim küskün takım isteksiz 13.07.2020 Pazartesi
Sorunu çözerler 11.07.2020 Cumartesi
Yenilenme zamanı 09.07.2020 Perşembe
Kalite farkı 08.07.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA