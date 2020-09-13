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LEVENT TÜZEMEN
Keyif verdiler keyif aldılar

Keyif verdiler keyif aldılar

13.09.2020, Pazar

Bir oyuncuyu "nokta transfer" olarak almak kıymetlidir. Mariano'nun koltuğuna oturan Omar'ı hayranlıkla izledim. Norveçli sağ bek hücuma çıkıyor, oyunu dikkatle takip ediyor, hücumdan savunmaya çabuk dönüyor, kademeye giriyor ve disiplinli oynuyor.

Arda, Falcao, Emre, Belhanda, Feghouli ve Omar'ın teknik becerileri ve pas kaliteleri yüksek olunca Galatasaray oyuna hükmettiği gibi pozisyon üretmekte zorlanmadı. Galatasaray ilk kez rakip kaleye bu kadar etkili ve bol şut attığını gördüm. Galatasaray'ın pas oyunundan keyif alan Falcao iki gol, bir asiste imza attı. Uzun aradan sonra coşkulu, sürekli pozisyon alan ve golü arayan bir Falcao izledik.

Emre Kılınç büyük kazanç. Emre'nin topun dibine girerek attığı gol akıl ve kalite doluydu. Terim'in Sarrachi ile Luyindama'yı basit oynamaları konusunda uyarması gerekiyor. Bu iki oyuncu riskli oynuyor. Özellikle Luyindama aşırı güvenden dolayı top kayıpları yapıyor ve rakibi karşılamada ağır kalıyor. Golde çok kolay çalım yedi. Galatasaray çok pozisyon harcadığı maçta farkı kaçırdı.
Ancak bu galibiyeti abartmamak lazım.

Galatasaraylılar lige 3 puanla girmenin sevincini yaşamalılar.

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