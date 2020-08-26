LEVENT TÜZEMEN

Beşiktaş uyum sorunu yaşadı

Sergen Yalçın ikinci yarıya başlarken sağbek Lens'i öne itip göbekteki Necip'i sağbek'e çekip Boyd'un yerine giren Oğuzhan'a oyun liderliğini verince Beşiktaş PAOK kalesinde ciddi bir baskı kurdu. Sergen Hoca bu hamleyi PAOK 2-0 öne geçtikten sonra acilen yapmalıydı. Çünkü PAOK attığı golleri sağ bek oynayan Lens'in bölgesinden yaptığı hızlı hücumlarla buldu. Kadro tercihinin yanlışlığı, Beşiktaş'ın 30 dakikada kalesinde 3 gol görmesine neden oldu. Welinton ve Vida ile savunma uyumlu olamadı, çok pozisyon ve pas hatası yaptı. Beşiktaş'ın hazırlık maçı yapmadan PAOK önüne çıkması uyum sorunu yaşamasına neden oldu. Bu uyumsuzluk Beşiktaşlı oyuncuların etkili pas yapmalarını engelledi. PAOK ise Beşiktaş önüne iki hazırlık maçı yaparak çıktı.

PAOK asla Beşiktaş'tan üstün bir takım değil. Ama Yunan takımı Beşiktaş'ı üzerine çekip uzun toplarla ve Tzolis, Pelkas, Akpom gibi çabuk oyuncularıyla hücuma çıkıp golleri buldu. Ayrıca PAOK'lu oyuncular hücumdan geriye dönüşlerde Beşiktaş'ın tehlikeli olacak ataklarını "Yugoslav tipi" faullerle engellediler. İtalyan hakem maalesef PAOK'lu oyuncuların yaptığı faulleri çaldı ama kartını çıkarmakta cimri kaldı. İtalyan hakem PAOK'lu oyuncuların yaptığı faullerle oyunun uzun süre durmasına resmen göz yumdu. VAR olmayınca İtalyan hakem ve yardımcısı Beşiktaş'ın net penaltısını vermedi. Tek maçlık eleme turunda UEFA'nın VAR uygulamasını yapmaması bir skandaldır. Beşiktaş adına göze çarpan en önemli güzellik kaleci Ersin'in kalesinde devleşmesiydi. Akpom'un penaltısını kurtaran Ersin, PAOK'un etkili pozisyonlarını vücudunu büyüterek ve doğru pozisyon alarak önledi

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