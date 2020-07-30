LEVENT TÜZEMEN

Trabzonspor, Alanyaspor’u rakibinin silahı ile vurdu

1- Trabzonspor finalde nasıl bir strateji uygulayarak kupaya uzandı?

Trabzonspor, Alanyaspor'u rakibinin silahı ile vurdu. Erol Bulut taktiğinde Alanyaspor rakibi üzerine çeker, sonra da hızlı ataklarla pozisyon üretir ve golü bulurdu. Trabzonspor doğru bir strateji ile alan savunması yapıp rakibe geniş alan bırakmadı. Alanyaspor kenarlardan yüksek ortalar yaparak pozisyon bulmaya çalıştı ama başaramadı.



2- İki takımın teknik direktörlerinin hamlelerini nasıl değerlendirirsiniz?

Trabzonspor adına Newton rakibi mükemmel analiz etmiş ve maçı kağıt üzerinde doğru strateji ile kazandı. Yani Trabzonspor soyunma odasında 1-0 galipti. İsme göre değil ihtiyaca göre değişiklikler yaptı. Erol Bulut rakibin oyununu çözebilecek taktik üretemediği gibi akan oyunda da maçı okuyamadı. Sonuçta Newton'ın aklı Erol Bulut'u mat etti.



3- Sizce maçın yıldızı kimdi ve bekleneni veremeyen isimler var mıydı?

Trabzonspor takım halinde iyi mücadele etti. Ve ligde son 8 haftada görmediğimiz takım savunmasını sahaya mükemmel yansıttı. Pereira ve Abdulkadir Parmak ikilisi riskli paslar yaparak sırıttı. Sörloth'un zaman zaman kenarlara kaçması Alanya savunmasını bozdu. Abdülkadir Ömür yalancı santrfor rolünü mükemmel oynadı ve şahane bir gol attı. Alanyalı oyuncular rakibini karşısında dağıldılar. Bakasetas etkisizdi. Cisse ise pozisyon bile bulamadı.

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