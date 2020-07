LEVENT TÜZEMEN

Kalite farkı

Süper Lig'de duran topları en etkili kullanan ve kanat bindirmelerinde adrese teslim orta yapan iki sol ayaklı oyuncu var; biri İrfan Can Kahveci diğeri de Caner Erkin. Antalya'da Başakşehir kazanırken Mahmut, Aleksic ve Visca'nın yokluğunda büyük sorumluluk alan İrfan galibiyette pay sahibi olurken takımını maestro gibi yönetmişti.

Denizlispor topu Başakşehir'e bırakıp kalabalık bir savunma yaptı ve sürekli hızlı hücumu kovaladı. Levent Kartop'un elinin değdiği Denizlispor, direnç olarak başarılıydı ama final paslarında uyumlu değildi. Başakşehir üç solak Clichy, Aleksic ve İrfan Can Kahveci ile soldan etkili ataklar ve ortalar yaptı ama Denizli savunmasının kilidini açamadı. Ayrıca Epureanu'nun yokluğunda Başakşehir oyunu geriden kurma konusunda zafiyet yaşadı. Çünkü Mehmet Topal savunmanın önünde aldığı topları etkili pasa dönüştüremedi.

Denizlispor'da Sacko, Aissati, Murawski ve Bergdich ilk yarıda dirençli oyunun en iyi isimleriydi. Denizli kalecisi Tolgahan'ın tutacağı topları sürekli yumruklaması hataydı. Ve bu toplar sürekli Başakşehir'e yeniden atak düzenlemesi için fırsat oldu. Rodellega'nın ikinci yarının başında kaçırdığı gol, ağırlaştığının ve atletik yapısını kaybettiğinin kanıtıydı. Bir takım eğer direncine kalite katamazsa ve karşı takımda bol kaliteli oyuncu varsa kaybeder. Denizli direndi ama Başakşehir'in kalitesine yenildi. Okan Buruk, ikinci yarı İrfan'a özgürlük tanıyınca Başakşehir'in oyunu verimli ve etkili hale geldi. Duran topları ve kornerleri Visca sürekli rakibe ortalayınca Boşnak oyuncunun rolünü İrfan üstlendi ve kullandığı korneri Crivelli'nin adeta kafasına "Al golü at" dercesine mühendis titizliğinde resmen oturttu. Visca'nın penaltı golü galibiyeti güçlendirdi.

Not; ilk yarıda kaleci Tolgahan'ın Demba Ba'ya bir teması vardı ve bence penaltıydı. Demba Ba'nın adım attıktan sonra düşmesi bence VAR'ı yanılttı!

