LEVENT TÜZEMEN

G.Saray şampiyon takım gibi oynadı

"G.Saray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diyen Terim'in öğrencileri Başakşehir'e karşı coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek ve tempolu oyun sergilediler. Hiçbir oyuncunun kafasında teslimiyetçilik yoktu. G.Saray oyuna hükmettiği gibi Başakşehir'e özellikle ilk yarıda etkili atak yapabilecek alanları bırakmadı. Ancak G.Saray'ın geliştirdiği tüm ataklarda golü yapabilecek oyuncu yoktu. Belhanda iki kez kaleye şut atmayı denemeyip, pas verince pozisyonlar öldü. Emre Akbaba, Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girmeyi düşünmedi.

Okan Buruk'un 2. yarıya Robinho'yu çıkarıp, Demba Ba ile başlaması ve iki forvete dönmesi G.Saray savunmasında tedirginlik yarattığı gibi pozisyon hatalarına da neden oldu. Aleksic'in attığı golde yerini kaybeden Saracchi'nin büyük rolü vardı. G.Saraylı oyuncular geriye düşmelerine rağmen yenilgiden kurtulma adına maça başladıkları istekli ve coşkulu tempodan vazgeçmediler. Devşirme santrfor Onyekuru'nun karşı karşıya kaçırdığı golün ardından Emre Akbaba'ya golü attıran Saracchi hatasını da affettirdi.

Terim, hep cesur hoca olmuştur. Lemina sakatlanınca 17 yaşındaki Emin Bayram'ı savunmaya monte etti. Terim keşke bu hamleyi ilk 11'de yapsaydı, Lemina'yı da orta sahada kullansaydı. Böylece G.Saray çok daha etkili bir takım olur, pas üstünlüğünü de yukarı taşırdı. Seri, bu sezon 3-1'lik F.Bahçe maçındaki gibi en iyi futbolunu Başakşehir'e karşı oynadı, arkadaşlarını bir maestro gibi yönetti. 1-1'den sonra yine oyunun hakimi G.Saray oldu. Özellikle Emre Akbaba'nın taşıyıp "Al da at" diye önüne bıraktığı topu, Onyekuru maalesef auta attı. G.Saray, Başakşehir'e karşı şampiyon bir takım gibi oynadı. Acaba G.Saray'ın eksikleri, Başakşehir'de olsaydı Okan Buruk'un oyuncuları, böyle cesur ve istekli oyun sergileyebilirler miydi? Yazılı ve görsel medyanın hakem hataları üzerinde yaptığı tespitler Ali Palabıyık'ın vicdanlı maç yönetmesine neden oldu.

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