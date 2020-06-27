LEVENT TÜZEMEN

Yerli Cristiano Ronaldo!

BURAK Yılmaz kadar işini çok seven ve mükemmel yapan oyuncuları zor buluyoruz. Cristiano Ronaldo'nun ciddiyetinin benzerini Burak Yılmaz bizlere gösteriyor. 35 yaşındaki 'Kral' golcünün en güzel yönü karakteri; gol kaçırsa da asla bozulmuyor, oyuna ya da arkadaşlarına küsmüyor, arayışlarını ciddiyetle, bıkmadan sürdürüyor. Beşiktaş'ın feda döneminde Sergen Yalçın'ın en büyük kozu bence Burak Yılmaz oldu. Burak, Denizlispor maçından sonra Konyaspor karşısında da takımını sırtlayan Kaptan oldu. Jenerik olacak mükemmel bir gole imza atarken, Diaby'nin golü öncesi yaptığı duvar pasının yumuşaklığı ve Lens'in önüne bıraktığı top göz kamaştırıcı idi. Dilerim bu Burak, EURO 2021'e kadar performansını korur ve sakatlanmaz.

Beşiktaş'ın Konyaspor'a karşı farklı galibiyetini Hadziahmetovic'in atılmasıyla birleştirmemek gerekir. Eğer Konya 11 kişi oynasa, Beşiktaş 10 kişi kalsaydı yine kazanırdı.

Çünkü Konyaspor'un oyuncu yapısı, oyun performansı Beşiktaş'ın kalitesi ve saha içi performansı ile mücadele etmeye bile yetmez.

Beşiktaş oyunun tamamen hakimi idi. Çabuk paslaştılar, hücuma hızlı çıktılar ve özellikle oyunun yönünü değiştirme konusunda çok başarılıydılar.

Genç Rıdvan'ın çabukluğu ve hızı Ruiz-Vida ikilisinin hatalarını bile örttü.

Ancak hakemler maalesef pandemi döneminde iyi hazırlanmamışlar.

Vida'nın hareketinin karşılığı sarı buçuk olmalıydı. VAR'daki Ümit Öztürk'ün Zorbay Küçük'ü "Gel sen karar ver" diye pozisyonu izlemeye davet etmemesi çok yanlış oldu. Beşiktaş'ın böyle hakem desteğine ihtiyacı yok.

Konyaspor ligde kalır mı bilemem ama yabancılar dahil tüm takımın değişmesi lazım. Çünkü sahadaki görüntü acemiler mangasına benziyor, oyuncular baskı yediğinde topa "benden gitsin" diye vuruyorlar.

Beşiktaş Ljajic'i aramadı çünkü Burak sadece golcülük yapmadı, onun görevini de üstlenip Beşiktaş'ı bir lider gibi oynattı. Bu performansı da Sergen Yalçın ve öğrencilerinin Avrupa şansını arttırdı…

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