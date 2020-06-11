11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen İndirim imzaları bir bir atılıyor
LEVENT TÜZEMEN
İndirim imzaları bir bir atılıyor

İndirim imzaları bir bir atılıyor

11.06.2020, Perşembe
Bir yandan şampiyonluk planları yapan Galatasaray yönetimi bir yandan da takım bütçesini düşürmek için çalışmalarını yürütüyor. Koronavirüs nedeniyle gelirlerin daha da düşmesi sonrası oyuncularından maaşlarında indirim isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir bir anlaşmaları yapmaya başladı. Başta kaptanlar Muslera ve Selçuk'un her türlü fedakârlığa hazır olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşmelere başladı.

AYNI ŞARTLARDA DEVAM EDİLEMEZ
TAKIMIN konsantrasyonunu bozmak istemeyen ancak dünya futbolundaki mali kriz nedeniyle mevcut şartlarda aynı sözleşmelerle devam etmelerinin mümkün olmayacağını anlatan Albayrak, yeni teklifleri oyunculara iletmeye başladı. Genelde olumlu dönüş alan ve şu ana kadar takımın 3'te 2'si ile anlaştığı öğrenilen Galatasaray İkinci Başkanı'nın birkaç gün içinde tüm futbolcularla yeni sözleşmeler için el sıkışmayı hedeflediği gelen haberler arasında.

'G.SARAY'IN EMRİNDEYİM'
BAŞAKŞEHİR ile yollarını ayıran Arda Turan, G.Saray'la ilgili şu mesajları verdi: "Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usule göre davranacağım. Galatasaray'a bir faydamız dokunacaksa seve seve her zaman orada oluruz. Eğer olmazsa ona göre yol izleyeceğim. Maddi olarak hiçbir talepte bulunmadım. Galatasaray beni ne zaman çağırırsa, her zaman emirlerindeyim."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yabancı sınırına ortak akıl şart 03.06.2020 Çarşamba
Terim’in başarıları hep kıskanıldı 18.05.2020 Pazartesi
Belhanda olmadı 16.03.2020 Pazartesi
Yanlış tercihler... 09.03.2020 Pazartesi
Öz güven patlaması yaşanıyor 02.03.2020 Pazartesi
Onyekuru’nun zaferi 24.02.2020 Pazartesi
İptal edilen gol verilmeliydi 17.02.2020 Pazartesi
Maçın en kötüsü hakemdi 13.02.2020 Perşembe
Galatasaray’da Emre Akbaba farkı 10.02.2020 Pazartesi
Ritimsiz ve uyumsuzdu 06.02.2020 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA