LEVENT TÜZEMEN

Bir yandan şampiyonluk planları yapan Galatasaray yönetimi bir yandan da takım bütçesini düşürmek için çalışmalarını yürütüyor.Başta kaptanlar Muslera ve Selçuk'un her türlü fedakârlığa hazır olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen, Florya'da futbolcularla görüşmelere başladı.TAKIMIN konsantrasyonunu bozmak istemeyen ancak dünya futbolundaki mali kriz nedeniyle mevcut şartlarda aynı sözleşmelerle devam etmelerinin mümkün olmayacağını anlatan Albayrak, yeni teklifleri oyunculara iletmeye başladı.BAŞAKŞEHİR ile yollarını ayıran, G.Saray'la ilgili şu mesajları verdi: "Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usule göre davranacağım. Galatasaray'a bir faydamız dokunacaksa seve seve her zaman orada oluruz. Eğer olmazsa ona göre yol izleyeceğim. Maddi olarak hiçbir talepte bulunmadım. Galatasaray beni ne zaman çağırırsa, her zaman emirlerindeyim."