LEVENT TÜZEMEN

Yabancı sınırına ortak akıl şart

TFF yabancı oyuncu konusunda ciddi bir duruş sergileyemedi. Sayılar sürekli değişti. Ben tribünde oturacak yabancıya karşıyım. Kaliteli yerli oyuncularımız sahada oynuyorsa hiçbir kulüp onları görmezden gelip yabancılara yatırım yapmaz. Bizim yetiştirdiğimiz yerli oyuncuları Avrupa kulüpleri yakından takip ediyorlar ve filizlendiği anda parayı basıp alıyorlar. Cengiz, Merih, Çağlar, Ozan Türkiye'de takımlarına tam hizmet veremeden Avrupalılar tarafından kapışıldı. Bu oyuncuların Avrupa'ya transfer olmalarının temelinde yabancı oyuncularla girdikleri rekabet yatıyor. Yerli oyuncuların Türkiye'ye kazandırdığı rakam kural çıktıktan sonra 120 milyon Euro'yu buluyor. Türkiye'ye gelecek yabancı oyunculara şu kriterler konulabilir:

1- Milli maç sayısı,

2- Bir yılda oynadığı maç sayısı,

3- Yaş sınırı.

G.Amerika'da, Afrika'da, Asya'da tespit edilecek genç ve yetenekli oyuncular TFF'nin oluşturacağı bir ekip tarafından analiz edilmeli, eğer Türkiye'ye bu oyuncular gelecekse taşıdığı özelliklerden dolayı da yabancı sınırına takılmamalı. TFF'nin öncelikle yapması gereken en önemli olay sadece kulüplerle değil, futbol adamlarıyla bir araya gelip yabancı oyuncu konusunda kalıcı bir karar almasıdır. Ayrıca akademisyenlerden de bilimsel yaklaşımlara başvurulmalıdır. Türkiye'de bu kural 10 yıldır değişerek uygulanıyor. Yabancı sınırını değiştirmek çözüm değil. Önemli olan ortak akılla kalıcı karar almak. Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yabancıya bakış açısı referans alınmalı. Eğer Muslera, Falcao, Pepe, Van Persie, Sosa gibi oyuncular Türkiye'ye gelmeseydi yayıncı kuruluş bu yüksek fiyatları da asla ödemezdi. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 71.8'i yayın gelirlerinden geliyor. Yabancı konusunda bu ayrıntıları kaçırmamalıyız.

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