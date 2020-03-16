LEVENT TÜZEMEN

Belhanda olmadı

Derbide keyif veren bir maç izlemedik. Soğuk hava ve kaygan zemin oyuncuların maça yeterince konsantre olmasını engellerken çok pas hatasına da tanık olduk. Beşiktaş dersini iyi ezberlemiş olacak ki Galatasaray'a geniş alan bırakmadı. Onyekuru, Feghouli, Mariano ve Saracchi kanatlardan yeterince hızlı atak yapamadılar. Falcao da sürekli markaj altında oynayınca Galatasaray gol yollarında etkisiz kaldı.

Kaygan zeminlerde en ideal olay kaleye şut atmayı denemektir. Galatasaray da Beşiktaş da pozisyon bulamadıkları gibi şut atmayı bile akıllarına getirmediler. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutunu 55. dakikada N'Koudou attı. Galatasaray adına da ilk yarıda isabetli şuta imza atan Feghouli oldu.

Fatih Terim'in tercihi Belhanda sahada hiç varlık gösteremediği gibi ciddi top ve pas kayıpları yaparken takımını 10 kişi oynattı. Belhanda'nın etkisizliği, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Seri ve Lemina'yı da pas organizasyonu konusunda olumsuz etkiledi.

Belhanda çıkıp Ömer girince Galatasaray, Beşiktaş kalesine daha etkili gitmeye başladı. Özellikle soldan Onyekuru'nun geliştirdiği ataklar tehlike yarattı. Feghouli kalitesindeki bir oyuncunun maalesef topa vuruş konusunda bir istikrarsızlığı var. İkinci yarıda önüne düşen topu hem de sol ayağı ile gol yapması gerekirken kötü bir vuruşla dışarı attı.

Galatasaray, Belhanda yüzünden çöpe giden ilk 45 dakikada ligin ikinci yarısına damga vuran iyi futbolunu oynayamadı. İkinci 45'te etkiliydi ancak gol vuruşlarında Onyekuru ve Feghouli beceriksiz kaldı. Gündüz maçı berabere bittiği için Galatasaray büyük bir fırsat kaçırdı. Ama kaybetmeyerek yarışın içinde kalırken Beşiktaş'ı dışarıda bıraktı.

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