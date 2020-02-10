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LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray’da Emre Akbaba farkı

Galatasaray’da Emre Akbaba farkı

10.02.2020, Pazartesi
Zirvede yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı. Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında yeni oyunculardan kurulu Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle bitirdi. Fatih Hoca'nın sezonun ikinci yarısında oluşturduğu kadro istikrarı oyunun ve topun hep hakimiydi.
Toplama takım görüntüsündeki uyumsuz Kasımpaşa sadece mücadele ederek Galatasaray'a karşı direnmeye çalıştı. Lemina-Seri ikilisi Galatasaray'ın pas oyununu yönetme konusunda başarılılar. Ancak bu ikili kale önünde kısa paslarla bazen risk oluşturuyorlar ve kulübenin yüreğini ağzına getiriyorlar. İnsanın kendine güvenmesi güzeldir. Ancak fazla güven keskin sirkeye dönüşebilir. Fatih Terim, Lemina-Seri ikilisini uyarmalıdır.

ONYEKURU BİR İHTİYAÇ!
Terim'in takımlarında oyuncular kanatları iyi kullanırlar. İlk yarı hücum konusunda "kısır" bir G.Saray vardı. Linnes'in dönüşü kulübeyi güçlendirdi. Mariano'nun ayarlarına geri dönmesi, Feghouli'nin aklı ile yüksek tekniğine Emre Akbaba'nın hırsı ve çabukluğu eklenince G.Saray sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladı. Emre'nin varlığı resmen Galatasaray'ın çehresini değiştirdi. İki golün hazırlanışına emek veren Emre'nin hücum bölgesindeki etkinliği G.Saray'ın fazla pozisyon üretmesini sağladı. G.Saraylı oyuncular bu kez Kasımpaşa'nın gücünü test etmeyi bırakıp ciddi oynadılar.
Falcao'nun yokluğunda forma bulan Adem pas hatalarına rağmen çalışkanlığıyla öne çıktı. Adem'in 2. golünde kaleci Fatih'i terse yatırıp köşeye bıraktığı top akıl doluydu. G.Saray 2. yarıda oyunu kontrol altında tutup biraz da kupa maçını düşünerek yüksek tempoyu bıraktı. Terim'in maç eksiği olan Onyekuru'yu oyuna alması doğru. G.Saray'ın gelecek haftalarda Onyekuru'nun hızına ve çabukluğuna fazlasıyla ihtiyacı olacak
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