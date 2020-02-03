LEVENT TÜZEMEN

Coşku ile rehavet bir aradaydı!

Zirve yarışını sürdürme adına Kayserispor'u yenmek Galatasaraylı oyuncular için çok zor olmadı. Çünkü Kayserispor, tam bir toplama takım görüntüsündeydi. Uyumları, dirençleri yoktu. Adem'in erken attığı golden itibaren Donk'un şık golüne kadar geçen sürede Muslera'ya top bile gelmedi. Galatasaraylı oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleye, baskıya ve coşkuya Kayserispor, seyirci kaldı.

Ancak skor 2-0'a geldikten sonra Galatasaraylı oyuncuların, 'Kayseri bize rakip olamaz. Rahat yeneriz' rehavetine kapılmaları büyük hataydı. Terim devre arası ciddiyetsizlik konusunda oyuncularının kulağını çekmiş olacak ki G.Saray'ın takım olarak 'rakip zayıf' algısından uzaklaşıp 'futbol ciddi iştir' anlayışına dönmeleri seyircilerin keyifli bir futbol izlemelerini sağladı.



FEGHOULİ YÜKSELİYOR...

Feghouli, Emre Akbaba, Mariano, Ömer gibi oyuncuların coşkuları, öne doğru oynamaları G.Saray'a fazlasıyla pozisyon üstünlüğü sağladı. Feghouli'nin hızla form tuttuğunu, geçen sene şampiyonluktaki katkısına benzer bir yükselişe geçtiğini gördük. Cezayirli yıldız, sahanın çalışkanıydı. Etkili kenar ortalar yaptı, mükemmel bir gole de imzasını attı. Terim, Mariano'yu tutarak doğru yaptı. Brezilyalı oyuncu sağdan gelen akınları durdurdu. Seri ise Lemina ile yakaladığı uyumu Belhanda ile bulamadı. G.Saraylı oyuncuların tempoyu hep yüksek tutmaları, oyundan keyif aldıklarının bir göstergesidir. Ancak bazen oyunu tutmak da gerekir. Çünkü hızlı hücum yaparken, dikkat dağılabiliyor. Kayseri'nin attığı gol, defansif bir zafiyetti. Skoru ele geçirdikten sonra oyunu kontrol edememek son dakikalarda Galatasaray'ı gol yeme adına tehdit ediyor. Terim'in bu zafiyete bir çözüm üretmesi gerekir.

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