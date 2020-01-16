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LEVENT TÜZEMEN
Yeniden doğuşun işaretleri...

Yeniden doğuşun işaretleri...

16.01.2020, Perşembe
G.Saray'ın devre arası kampında Terim hem Linnes'i hem de Emre Akbaba'yı kazandı. Boldrin'in ve Emre'nin iki sol ayak olarak attıkları güzel gollerin yanı sıra Rize'nin de G.Saray'ın da mücadele anlayışları izleyenlere keyif verdi. Özellikle Emre Akbaba'nın kaptan çıktığı maçta ortaya koyduğu oyun, oyun aklı, mücadele kalitesi yeniden doğuşunun işaretiydi. Çünkü Emre Akbaba çok yönlü bir oyuncu. Sürpriz golcü olarak da oynar. Linnes'in de dönüşü Galatasaray'ın hücumlarına hız katacaktır.
Falcao'yu ikinci yarı sırtı dönük kazandığı toplardan dolayı beğendim. Falcao oyunu kenarlara mükemmel açtı. Ama gol konusunda yeterli pas alamadı. Onyekuru geldiğinde Falcao daha rahatlayacaktır. Lemina-Seri ikilisi Galatasaray'ın oyun aklı olarak görünüyorlar. Bu iki yıldız basit oynayıp, çabuk düşündüklerinde çok etkililer. Ama fanteziye kaçtıklarında pas kayıplarına neden olup, rakibin pozisyon üretmesine neden oluyorlar. Adem'in attığı gol fauldü. VAR'a giden hakem doğru karar verdi ama aynı hakem Emre'nin ayağına basılmasına seyirci kaldığı gibi VAR'a gitmedi ve resmen Galatasaray'ın penaltısını yedi.
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