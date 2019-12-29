LEVENT TÜZEMEN

Birlikte savaştılar

G.SARAY'I ilk kez bu kadar birbirine yardım ederek oynarken gördüm. Muslera'dan tutun da Falcao'ya kadar bütün oyuncular "biz" anlayışı ile mücadele ettiler.

Kazanma coşkusu, isteği, enerjileri ve tempoları üst düzeydeydi. Skorun büyüklüğünü abartmak eksik kadro ile sahada yer alan Antalyaspor adına haksızlık olur.

Ancak Galatasaray'ın göze çarpan en önemli özelliği kanatlardan hızlı ve etkili hücum etmesiydi.

Galatasaray takım halinde enerjik olup, Antalyaspor'a önde baskı yapınca Mariano da gecenin yıldızlığına adını yazdırdı.



TAYLAN GÖREV ADAMI

Sahanın her yerine basan Falcao'nun kartvizitinde şöyle yazıyor: Topu bana getir, sana hediyeni gol olarak vereyim.

Falcao ikinci yarı Galatasaray'ın gol yollarındaki en etkili silahı olur. Taylan'ın şaşaalı bir stili yok. Ama tam bir görev adamı çok çalışıyor, iyi mücadele ediyor, rakiple boğuşuyor, top çalıyor, hücuma çıkıyor ve savunmaya da yardıma geliyor. 3. golü de ben Taylan'a yazıyorum.



MAÇIN EN İYİSİ: MARIANO

Mükemmel bindirmeler yaptı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TARIK

Çok pas hatası yaptı. Kötü bir oyun oynadı

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