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LEVENT TÜZEMEN
Kalitesizliğin belgesi

Kalitesizliğin belgesi

05.12.2019, Perşembe
Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu sınıfta kaldı. Yedeklerden oluşan isimler rezalet bir futbol sergiledi. Kulübenin kalitesiz ve yetersiz olduğu bir kez daha belgelendi. Ocak ayında ekonomik şartlar ne getirir bilmem ama Galatasaray'ın öncelikle yerli oyuncu yapısını güçlendirmesi gerekir.
Tamamen yerli oyunculardan kurulu Tuzlaspor, Galatasaraylı oyunculara sahada bir futbol dersi verdi.
Tuzlaspor mükemmel bir savunma yaptı. Galatasaray'a hücum edecek alan bırakmadı ve rakibin yaşadığı dikkat kaybını attıkları iki güzel golle cezalandırdı.
Galatasaraylı oyuncular rakibi çözecek aklı üretemediler. Jimmy Durmaz ve Yunus, 'biz bu takımda oynarız' felsefesinden uzaktılar. Emre Mor gibi bir yıldız sadece Galatasaray'a değil, kendi yeteneklerine de ihanet ediyor.
Futbolu bir şov havasında oynamaya çalışan Emre, takım oyunundan uzak.
Terim'in verdiği şansı da doğru değerlendirmiyor.
Emre'nin futbol geleceğinin çok uzun olacağını düşünmüyorum.
Galatasaray adına gecede alkışladığım iki oyuncu vardı. Biri sahanın her yerinde koşan Taylan Antalyalı oldu. İkincisi; 16 yaşındaki genç stoper Emin Bayram'dı. Emin, hırsı ve isteğiyle göz kamaştırdı. Bu maçın rövanşı daha güzel olacaktır. Çünkü Galatasaray turu geçmek adına ideal kadrosuyla sahaya çıkacaktır.
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