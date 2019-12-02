LEVENT TÜZEMEN

Ruh geri geldi

Fatih Terim maçtan önce "Ya kaybedip rakibi güçlendireceğiz ya da gelecek adına kendimizi bulacağız. Çünkü biz kalan 5 haftayı kazanmayı hedefliyoruz" dedi. Galatasaray'ın sezon başından beri büyük maçları kazanamama gibi bir defosu vardı. Sosa'lı, Sörloth'lu Trabzonspor maçın favorisi idi. İlk 45 dakikada iki takım da kontrollü oyunu tercih edince keyifsiz ve pozisyonsuz bir maç izledik.

Sörloth'un golünden sonra Galatasaray iyi oynamak için mücadele etti. Trabzonspor'un gol sonrası panikle geriye yaslanması Galatasaray'ın baskı kurmasına neden oldu. Lemina ile Feghouli'nin yerlerine giren Seri-Jimmy Durmaz ikilisi Galatasaray'ın hücum anlamında öne doğru gitmesini sağladı. Galatasaray savunmasında riske giriyor ama önde pozisyon üretiyordu. İyi bir golcünün olmaması pozisyonların verimli olmasını engelliyordu.

Son haftaların en çok eleştirilen ismi Yuto Nagatomo sonuca isyan eden Galatasaraylı oyuncuların meşalesi oldu ve attığı mükemmel golle takımını zirve yarışında tuttu.

Fatih Terim maçı çevirmek adına Donk'u bile ileri yolladı. Bu beraberlik Galatasaray'a ciddi bir moral olacaktır. Çünkü Trabzon'da kaybedilecek üç puan tüm camiayı demorolize edeceği gibi taraftarı da küstürecekti. Galatasaraylı oyuncular ilk kez, özellikle ikinci yarıda golü yedikten sonra teslimiyetçi bir ruha bürünmeyip skoru çevirmek adına yürekli ve inançlı bir mücadele ortaya koydular. Galatasaray, Brugge maçını tam kadro oynamış, Trabzonspor'un as kadrosu Getafe karşısında dinlenmişti. Ama fiziksel pefrormans ve koşu kalitesi olarak Galatasaraylı oyuncular Trabzonspor'u geride bıraktı., Galatasaraylı futbolcular beraberlikten çok yürekli mücadelelerinden ve inatçılıklarından dolayı alkışlanmalı.

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