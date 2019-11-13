LEVENT TÜZEMEN

MÜDAHIL

DİAGNE

tarafından sürdürülen sürek avı, kulüpte ayrışmalara neden oluyor. G.Saray'ın ceza almasını önlemiş bir yönetimi bazıları keyfi bir şekilde indirmeye çalışıyor.alatasaray camiası son yıllarda bir türlü kendi içinde huzuru bulamıyor. Öfkeler, tepkiler, sataşmalar, kavgalar, hakaretler birbirini kovalıyor. Son 10 yıldır göreve gelen yönetimler süresini tamamlayamıyor. Galatasaray'da öyle bir öfke rüzgârı var ki; aklı devre dışı bırakıyor. Adnan Polat'a yapılan ve Galatasaray tarihineolarak geçen idari ibrasızlık sonucu yaşanan eksen kayması Galatasaray'da suların durulmasına izin vermiyor. Tüzükte yer alanmaddesini Galatasaray'dagibi kullanmaya çalışan bir grup sürekli huzursuzluk ateşinin altına odun atıyor. Adnan Polat'a, "İdari ibrasızlıkla" atılan çelmeyiolarak görenler, Mustafa Cengiz ve yönetimini indirmeye çabalıyor. Hiçbir tüzük, kanunun önünde değildir.İki şampiyonluk yaşamış, kupalar kazanmış, Sportif AŞ'yi kayyum tehlikesinden uzaklaştırıp kâra geçirmiş, UEFA ile uzlaşıp Galatasaray'ın ceza almasını önlemiş bir yönetimi birileri keyfi tavırlarla indirmeye çalışıyor.Maalesef sayın Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimi devirme hareketinin önderliğini yapıyor. Galatasaray'da sorunlar,diyerek çözümlenemez. Özellikle liseli olmayan başkanlaratarafından sürdürülen sürek avı, Galatasaray'da ciddi ayrışmalara neden oluyor. Son dönemlerde siyasi söylemleriyle ön plana çıkanlar Galatasaray camiasına ve mevcut yönetime ciddi zarar veriyorlar. Galatasaray siyaset üstü bir kulüptür. Her türlü fikre sahip kişiler Galatasaray'da yer almaktadır.sözünden yola çıkarsak boğaz sıkacak kavgaların yerinialmalıdır. Mevcut yönetimin süresini tamamlamasına izin verilmelidir.G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetici Kaan Kançal, seçim ihtimaline karşılık diğer yöneticilerin açtığı davaya müdahil oldu. Başkan Cengiz ve Kançal dava açmadıkları için olası bir seçimde yeniden göreve talip olma haklarını kaybedecekti. Müdahil olma başvurusu ile birlikte bu tehlike de ortadan kalktı.Bugün 13.30'da yapılacak olan Olağan Divan Kurulu toplantısına başkan Mustafa Cengiz katılmayacak ve GS TV'den açıklamalar yapacakSARI-KIRMIZILI yönetimin aklı fikri Florya ve Riva projelerinde... Başkan Cengiz ve kurmayları Emlak Konut'un sözleşmeyi feshetmesinin ardından yoğun temaslarına başlarken yeni anlaşma için son düzlüğe girildi. Buna göre Riva için yeniden Emlak Konut ile anlaşma yapılacak, Metin Oktay Tesisleri ise geri alınacak. Ancak Florya için sarı-kırmızılılar daha önce aldıkları 120 milyon TL'yi geri ödeyecek.PSG maçında zorla penaltı atışını kullanıp, kaçıran Diagne istenmeyen adam ilan edildi. Belçika basınına göre G.Saray'a şu ana kadar 900 bin Euro ödeyen C.Brugge, geri kalan 2.45 milyon Euro'yu ödemeden oyuncuyu göndermek istedi. Ancak G.Saray'dan ret yanıtı geldi.SAKATLIĞI nedeniyle takımdan ayrı kalan Radamel Falcao dün sosyal medyadan taraftarı sevindirecek bir mesaj verdi. Kolombiyalı yıldız, 1.5 aylık ara sonrasında salonda çalışırken ve ormanda koşarkenki fotoğraflarını paylaşıp "Çok sıkı çalışıyorum" ifadelerini kullandı.