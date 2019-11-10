10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
LEVENT TÜZEMEN
Ömer ‘Bayram’ yaptırdı

Ömer ‘Bayram’ yaptırdı

10.11.2019, Pazar
FATİH Terim'in istikrar adına yabancılardan kurduğu kadroya yerli oyuncuları monte etmesi Galatasaray'›n görüntüsünü değiştirdi.
Antep'te muhteşem olmasa da futbolun doğrularını oynamaya çalışan bir oyuncu grubu gördük. Çok koşan, çabuk oynayan ve oyuna hükmeden bir Galatasaray izledik. Çalışkanlığıyla göz dolduran Ömer Bayram iyi oyunuyla tüm arkadaşlarını motive etti.
Attığı gol öncesi topu diziyle önüne alması ve köşeye vuruş biçimi mükemmeldi.

LİDER FEGHOULİ OLMALI
Galatasaray şampiyon olduğu yıllarda hep hızlı kanat oyuncularının meyvesini yemiştir. Terim'in tam haz›r olmamas›na rağmen Emre Taşdemir'i sol kanatta kullanması Galatasaray'a atak bindirmeleri ve hızlı hücum etme şansı tanıdı. Galatasaray'da artık Feghouli'nin oyun lideri olması lazım. Real Madrid hezimetinden sonra Antep'te mücadeleci oyunla kazanılan 3 puan tüm takıma itici güç olacaktır.


MAÇIN EN İYİSİ: ÖMER BAYRAM
Cimbom'un sahadaki itici gücü oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAYODE
Takımına yeterli katkıyı veremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ruhsuzsaray! 07.11.2019 Perşembe
Tabeladan kurtardı 02.11.2019 Cumartesi
Yüreği olan galip... 28.10.2019 Pazartesi
Bu kadroyla bu kadar olur! 23.10.2019 Çarşamba
Mutlu son... 12.10.2019 Cumartesi
Galatasaray’ın oyunu uyutuyor 06.10.2019 Pazar
Son vuruş gelmeyince 02.10.2019 Çarşamba
Keyif vermediler 29.09.2019 Pazar
Dağınık G.Saray 23.09.2019 Pazartesi
G.Saray, Falcao’ya göre oynamalı 19.09.2019 Perşembe
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN