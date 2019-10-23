LEVENT TÜZEMEN

Bu kadroyla bu kadar olur!

REAL Madrid gibi bir takıma karşı bir yarıda 4 tane net pozisyona girip gol atamıyorsan ağlamayacaksın. Galatasaray, Brugge ve PSG maçlarında bulamadığı gol pozisyonlarını Real Madrid'e karşı yakaladı ve cömertçe harcadı. İlk 15 dakikada 2 tane Andone, bir de Babel karşı karşıya doğru vuruşlar yapamadı. Özellikle Andone'nin Real savunmasının arkasına yaptığı mükemmel koşudan sonra önündeki topu kalenin tavanına vurmayıp Courtois'a nişanlaması beceriksizlikti.

R.Madrid güç kaybı yaşamış ama Zidane ile alıştığı pas oyunundan maç boyu vazgeçmedi. Real'in tüm ataklarında G.Saraylı oyuncuların yaptığı pas hataları başrolü oynadı. Hazard, Benzema, Rodrygo ve Kroos gibi top tekniği yüksek oyunculara Terim'in dediği gibi konfor alanında adım attırmayacaksın. Seri'nin top kaybı sonrası Hazard-Benzema ikilisinin geliştirdiği pozisyonu Kroos gol yaptı.

Ayrıca Galatasaraylı oyuncuların top rakibe geçtikten sonra hızla kendi alanlarına gömülmeleri R.Madrid'e "Bizim üzerimize gelin, atak yapın" davetiyesi oldu.

Oyunun bir bölümünde G.Saraylı oyuncular, baskı yaptılar ve çoğu kez de topları kazandılar. Ama doğru kullanamadılar.

Terim'in 3-5-2'den vazgeçip Donk yerine Feghouli'yi alması G.Saray'ın daha fazla adamla hücuma çıkmasını sağladı ama Realli oyuncular da Benzema ve Hazard ile konforlu alanda çok fazla top kullandı ve pozisyon buldu. Ömer- Belhanda değişikliği bu maçta geçerli olmamalıydı.

Feghouli sonrası Belhanda'nın da etkisi artmıştı. Galatasaray'ın kadrosunun Şampiyonlar Ligi'nde üretkenlik anlamında yeterli olmadığını gördük. Bundan sonra yarış Brugge ile Avrupa'ya devam etmek adına olacak. G.Saraylı oyuncular Real'e karşı sergiledikleri mücadeleyi lige taşırlarsa zirve yarışı konusunda sıkıntı yaşamazlar.

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