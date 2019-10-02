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LEVENT TÜZEMEN
Son vuruş gelmeyince

Son vuruş gelmeyince

02.10.2019, Çarşamba
FATİH Terim'in sahaya sürdüğü 5'li savunma çok akıllıcaydı. Rakibi karşılarken G.Saray savunması çoğalıyor, hücuma çıkarken Mariano, Nagatomo ikilisini hücum beki olarak kullanıyordu.
Terim'in Donk tercihi iki savruk stoper Luyindama- Marcao ikilisini biraz olsun toparladı.
Donk, kritik pozisyonları önlerken topu da oyuna akıllı soktu. İcardi'nin golüne kadar G.Saray takım oyununu, birlikte mücadele etmeyi başarıyla uyguladı. Falcao ayağındaki topları hep arkadaşlarına oynarken, ikili mücadelelerden kaçmadı.

BABEL FIRSAT TEPTİ
Terim, Babel'e fazla güveniyor.
Ancak Babel, bu desteği son haftalarda hiç hak etmiyor.
Falcao'nun verdiği gollük pasını boştaki arkadaşı Belhanda'yı aktarmaması G.Saray'ın beraberlik golünü engelledi.
Taraftar da Falcao'nun paylaşımcılığını, Babel'in egoistliğini görünce hep bir ağızdan Hollandalı yıldıza tepki gösterdi. PSG zaten favoriydi ama G.Saray güçlü bir oyunla karşılık verdi, sadece gol yollarında son vuruşları yapamadı.

MAÇIN EN İYİSİ: DONK
G.Saray savunmasını toparladı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Bencilliği 1 puana patladı.
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