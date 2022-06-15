15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Kerem Alkin Dünya Bankası: “Stagflasyon riski artıyor”
KEREM ALKİN
Dünya Bankası: “Stagflasyon riski artıyor”

Dünya Bankası: “Stagflasyon riski artıyor”

15.06.2022, Çarşamba
Küresel ekonomi adına dünyanın önde gelen kuruluşlarından birisi olan Dünya Bankası (WB), OECD ve IMF gibi, geçtiğimiz hafta yayınladığı son 'Küresel Ekonomik Görünüm' Raporu'nda, küresel enflasyon şoku nedeniyle parasal sıkılaştırma hızlandıran ve/veya hızlandırmayı gündemine alan kimi merkez bankalarının para politikası tedbirlerinin sebep olacağı ağır resesyonun, yükselişini sürdürecek küresel enflasyon ve işsizlik sorunu ile birlikte 'staglasyon riski'ni de arttırdığını vurguladı. Son 40-45 yılın en ağır enflasyon şokunu yaşayan önde gelen ekonomiler, 1970'lerin petrol krizleriyle de yine 'stagflasyon'a sürüklenmişlerdi.
Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü (IEA) Dr. Fatih Birol, 1970'lerin petrol krizleri ile bugün küresel pandemi ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi 2 'siyah kuğu'nun tetiklediği mevcut tablonun bütünüyle farklı olduğunu, bugün var olan krizin bir 'enerji krizi' olduğunu hatırlatıyor. Bu defa denklemde sadece petrol değil, aynı zamanda doğalgaz da var. Üstelik, küresel enflasyon şokundan endişe duyan kimi önde gelen merkez bankalarının sebep olduğu 'resesyon' riski, aynı zamanda yenilenebilir enerji alanındaki iştahı da zayıflatma riski taşıyor. Oysa, küresel pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu tüm belirsizliklere rağmen, kucağımızda bir 'iklim değişikliği riski' söz konusu.
Dünyayı tarihi bir çevre felaketi ile karşı karşıya bırakmamak adına, kara toprağı ve okyanuslarda sıcaklık artışının 1,5 dereceyi geçmemesi için şart olan küresel karbon azaltımı; dünyanın önde gelen ekonomilerinin aralıksız yeşil enerji, sıfır atık ve iklim koruyucu yatırımları sürdürmeleri gerektiğine işaret ediyor. Bu nedenle, Dünya Bankası'nın raporunda işaret ettiği 'stagflasyon riski', aynı zamanda iklim değişikliğini durdurmak için atılması gereken adımları da sekteye uğratabilir. Dünyanın önde gelen kimi merkez bankaları, bu yönüyle, sıkılaştırılmış para politikasıyla ağır resesyonu göze alırken, enflasyonu hızla aşağı çekmeye odaklanırken; aynı zamanda, ağır bir işsizliği ve yeryüzünü koruyacak yatırımların sekteye uğramasını da göze alıyorlar.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, ağır resesyon riskinin yanı sıra, stagflasyon riskinin de bankanın analizlerinin radar ekranında gözüktüğüne işaret ederek, dünyanın büyük bölümünde zayıflayacak yatırım iştahı nedeniyle, muhtemelen önümüzdeki 10 yıl boyunca düşük büyüme oranları görüleceğini; birçok ülkede enflasyonun rekor seviyelere ulaşması riskinin yanı sıra, arzdaki artışın yavaşlaması ve enflasyonun da uzun süre yüksek kalması riskini vurguluyor. Ekonomi politika tedbirleri ile küresel bir resesyon riski bertaraf edilse dahi, WB'e göre büyük arz artışları sağlanmadığı müddetçe yüksek enflasyon ve düşük büyüme oranları birkaç yıl daha devam edebilir.
Öyle ki, 2021- 2024 yılları arasında küresel büyümenin yüzde 2,7 oranında yavaşlaması beklenirken; bu tablo 1976- 1979 arasında, petrol krizlerinde gözlenmiş olan yavaşlamanın en az iki katı olabilir. Nitekim, Dünya Bankası Başekonomisti Ayhan Köse de, ihracat yasakları, teşvikler ya da fiyat kontrolleri gibi mekanizmalar veya müdahalelerin zaten yüksek olan fiyatları daha yüksek seviyelere çekebileceği uyarısında bulunuyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
OECD: “İstediğimiz Gelecek” için küresel işbirliği 13.06.2022 Pazartesi
OECD: “Küresel Fiyat Savaşları” 10.06.2022 Cuma
Ülkelerin en zorlu sınavı: “Gençlik ve Gelecek’ 08.06.2022 Çarşamba
‘Sürdürülebilirlik’ adına küresel çağrı 06.06.2022 Pazartesi
Küresel ekonomik sistemde hava ‘hayli’ ağır 03.06.2022 Cuma
İlk çeyrek büyümede Türkiye G20 3.’sü 01.06.2022 Çarşamba
Fetih ve 2023, 2053, 2071 30.05.2022 Pazartesi
2022’nin ilk çeyrek büyümesi yüzde 7.2 27.05.2022 Cuma
Küresel ‘dizel’ riski büyüyor 25.05.2022 Çarşamba
Çoklu kriz ortamı ve resesyon riski 23.05.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA