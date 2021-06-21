Küresel tüketimin yeni devi: Çin

Dünya imalat sanayi üretiminin yüzde 25'ini tek başına gerçekleştirmekte olan Çin, küresel ekonominin ihtiyaçlarını gidermek adına, son 25 yılda önemli bir üretim merkezi konumu kazanmış durumda. Bundan 5 yıl önce, küresel ekonominin en vazgeçilmez üretim üssü olma vasfını daha yüksek teknoloji üretmeye odaklanarak bir sonraki aşamaya taşımak isteyen Çin, 2016- 2020 dönemini kapsayan 13. 5 Yıllık Kalkınma Planı'nı 'İnternet +' ana temasıyla yürüterek, ülkenin hızlı ve etkin internet hizmetine sahip olmasına ve kapsamlı bir 'dijitalleşme' hamlesine odaklanmıştı. Çin'in bu yıldan itibaren devreye giren 14. Beş Yıllık Planı'nın ana teması ise, 'çifte dolaşım'.

'Çifte dolaşım'ın anlamı, küresel ölçekteki dev ihracatın yanı sıra; nüfusuna ve ekonomik aktivitesine dayalı 'iç dolaşım'ın ve iç ticaretin, iç tüketimin Çin ekonomisindeki ağırlığını artırmak. Nitekim, yine 5 yıl önce almış olduğu '2. çocuk' kararından beklediği sonucu henüz alamamış olması nedeniyle, Çin daha fazla çocuğu destekleyecek politikaları da hızlandırma kararı aldı. Çin, ayrıca, yeni nesil kentleşmeyi, yeni kentsel istihdam artışını, tüketim ve hizmet sektörünün milli gelirdeki paylarında artışı, sosyal güvenlik ağında, eğitim ve ar-ge harcamalarında artışı da hızlandıracak. Çin'in iç ekonomik dengelerindeki bu büyük değişim, farklı rakamlara da yansımakta.

Çin Devlet Posta Bürosu'ndan açıklanan veriler, 2021'in sadece ilk 5 ayının sonunda, gönderilen kargo sayısının 40 milyar adeti geçerek, 2017 yılının tamamında gönderilen kargo sayısına yaklaştığını gösteriyor. Günlük kargo sayısı ise ortalama 266 milyonu aşmış durumda. Çin'de her gün ortalama 500 milyondan fazla kişi kargo hizmetinden faydalanıyor. Çin Devlet Posta Bürosu, yıl içinde gönderilen kargo sayısının 95 milyarı aşacağını öngörmekte. Bu veriler, Çin'de hem ortalama yaşam standardının, hem de Çin'in 'iç dolaşım'a da ağırlık vermek istediğini politikasının sonuç vermeye başladığına işaret etmekte. Çin'in iç ekonomik dinamikleri doğal olarak, dünyanın önde gelen markalarının tümünü de bu yönüyle heyecanlandırmakta.

Nitekim, Çin'de e-ticaretin büyük bir gelişme göstermesiyle birlikte, kargo sektörü de adeta katlanarak büyüyor. Özellikle 2011-2020 arası, Çin'de gönderilen kargo sayısı 2011'deki 3 milyar 660 milyon adet seviyesinden, 2020'de 83 milyar 360 milyon adete yükseldi. Son 10 yılda, ortalama olarak her yıl yüzde 41,5'lik bir büyümeden söz ediyoruz. 2020'de, Çin'de gönderilen kargo sayısı sadece 1 yılda 20 milyar adet artarak kendi rekorunu kırdı. Çin, dünya ekonomisinin bir numaralı üretim üssü olmasının yanı sıra, kargoda da son 7 yıldır dünyanın ilk sırasında yer alıyor. Çin'de gönderilen kargo sayısı tek başına dünya toplamının yüzde 60'tan fazlasına karşılık gelmekte.

Gelelim düğünlere. Düğün piyasasına yönelik yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Çin'de düğün başta olmak üzere evlilikle ilgili harcamalar 220 bin yuanı (34 bin dolar) aşarak, 6 yıl önceki seviyesinin 3,5 katına gelmiş durumda. Düğün piyasasının önümüzdeki yıllarda ortalama yüzde 5'lik artışla büyümeye devam edip, 2026 yılı itibarıyla, 2 trilyon yuana (312 milyar dolar) ulaşması bekleniyor. İlgili sektörlerimize duyurulur.

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