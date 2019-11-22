Türkiye Ekonomisi'nde, 1 yıllık 'dengeleme- disiplin' sürecinden, normalleşmeye bu derece kısa sürede geçiş, uluslararası kuruluşların raporlarına Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerinin yukarı yönde revizyonu ve şaşkınlıklarını gizleyemedikleri değerlendirmeler olarak yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, bir yıl gibi kısa bir sürede elde edilen 'disiplin' ve 'normalleşme'den yeni bir 'büyüme' modeline, ekonomide 'değişim' ve 'dönüşüm' sürecine geçişi hızlandıracak yapısal tedbirlere yönelik pek çok detayı, başarının gerekçelerini yurtiçi ve yurtdışı ekonomi çevreleriyle, kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşıyor.

Tarımda ve gıda tedarikinde değişim, para ve sermaye piyasalarında, finansal sistemde değişim, imalat sanayinde değişim ve kamu maliyesinde değişim başlıklarında atılacak yapısal adımlar ve 'zihinsel dönüşüm', küresel ekonomi ve ticaret açısından hayli zahmetli geçeceği anlaşılan 2020-2030 dönemine Türkiye Ekonomisi'nin çok daha hazırlıklı olmasına da sağlayacak. Bu süreçte, ekonomimiz açısından en kritik başlıklardan birisi de 'ithalata bağımlılığı' azaltmak ve günü geldiğinde 'sıfırlamak' olacak. Bu da, Türkiye Ekonomisi'nin hammadde, ara mamul, sermaye malları (makine ve teçhizat) ve yazılımda 'dışa bağımlı' bir ekonomi olmaktan çıkmasını gerektiriyor.

Başta, 'yerli-milli' enerji imkanlarının seferber edilmesiyle 'enerjide dışa bağımlığın azaltılması' ve bilhassa imalat sanayinde, makine sektöründe 'yerlileştirme'yi hızla arttıracak İVME Paketi olmak üzere, hayli kapsamlı, ciddi bir süreç yürütülüyor.

Bu süreçte, 85 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısının tek temsilcisi TİM'in Başkanı İsmail Gülle, 'ithalata bağımlılık'tan 'ihracata bağımlılığa' geçişi, büyük bir inançla üstlendikleri misyon doğrultusunda, 'dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye odaklanmak olarak tanımlıyor.

Bu nedenle, Ticaret Bakanlığımız ve TİM, ihracatın hacmini, kg başına katma değerini ve ihracatçı sayısını arttıracak pek çok projeyi, ihracata yönelik çok yönlü bir dijital dönüşümü, ihracatçının önündeki engelleri kaldıracak süreçleri birlikte yürütmekteler.

Ticaret Bakanımız Ruhsat Pekcan, 'İhracat Ana Planı' kapsamında, ihracatçının önünü açan 'yeşil pasaport' imkanı, ihracat destekleri ve ihracatın dijitalleşmesine yönelik süreçlerin bütününde güçlü, etkili bir liderlik yürütüyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 90 bin üyesiyle ihracat ailesine verdikleri destek, ihracatın büyümeye, istihdama katkısını güçlendiriyor. 'Yeni Türkiye'nin ekonomik yapısında 'ithalata bağımlılık'tan 'ihracata bağımlılığa' geçişin devrimsel etkisi, 'dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi küresel ekonomi-politikte 'süper lig'e taşıyacak.

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