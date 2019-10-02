02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
KEREM ALKİN
Verimlilik odaklı değişim başlıyor

Verimlilik odaklı değişim başlıyor

02.10.2019, Çarşamba
2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP), verimliliği önceliklerinden, üretime ve bilhassa KOBİ'lere odaklı bir program olmasının ötesinde, yeni bir ekonomik modele geçiş işaretini vermesi açısından ekonomi çevrelerinde yeni bir motivasyona sebep oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın son 1 yıldır konuşmalarında belirttiği üzere, artık reel sektörün, Türk firmalarının küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek bir 'maliyet yönetimi'nin öne çıkarıldığı; tam kapasite ile çalışan ve sermaye piyasasıyla güçlendirilmiş bir finans sisteminin de reel sektörün finansmanında aktif rol oynadığı yeni bir anlayışı ve modeli konuşuyoruz.
Bir yıl önce, ilk YEP açıklandığında, 'dengeleme-disiplin' döneminin 2020 yılı sonuna kadar süreceği öngörüsü öne çıkmıştı.
Buna karşılık, Türkiye ekonomisinin bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığı bir yılı, Bakan Albayrak'ın koordinasyonunda etkili tedbirlerin hayata geçirildiği bir yılı geride bıraktık. Ve, bir yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin 'makro dengeler' açısından bu derece hızlı bir toparlanma ortaya koymuş olması, ekonomideki 'normalleşme' süreci tüm uluslararası kuruluşları şaşırtmış durumda.
Küresel yatırımcılar ise, son bir yıldır kimi uluslararası ekonomi çevrelerince pompalanan 'karanlık' Türkiye senaryolarını bir kenara bırakarak, Türkiye pozisyonlarını yeniden hızlandırırken, yeni YEP'in içerdiği mesajları da hızla özümsüyorlar.
Bu noktada, Bakan Albayrak'ın ifade ettiği gibi, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir istihdam için, enflasyonu kabul edilebilir sınırlara, yüzde 5'in altına indirmenin en temel öncelik olma özelliğini sürdürmesi kritik önemde. Bu temel hedefte, TCMB'nin enflasyonla mücadelede yalnız bırakılmaması ve para-maliye politikası eşgüdümü; enflasyondaki yapışkanlıkla etkin mücadele, döviz kuru dalgalanmalarının enflasyona geçişkenliğini azaltacak tedbirler dikkatle takip edilecek.
Bilhassa, pazartesi günkü yazıda belirttiğim gibi, mal ve hizmet piyasalarında dağıtım, tedarik ve fiyatlandırma sistemindeki gereksiz aracılıkları, anlamsız 'gizli maliyetleri', enflasyonla mücadele adına bertaraf edecek tedbirlerin hızla atılacağı yönünde Bakan Albayrak'ın mesajları, mikro bazda piyasalara çeki düzen getirecek.
Geçen yıl olduğu gibi, 2020- 2022 YEP'de de makro ekonomik hedefler arasındaki uyum dikkat çekti. Enflasyonla mücadelede devreye girecek etkili tedbirler, 'yapışkanlığın' bertaraf edilmesiyle birlikte, Türkiye ekonomisinde büyüme hızlansa da, 2019'u yüzde 12 düzeyinde tamamlaması beklenen yıllıklandırılmış manşet enflasyonu, 2020'de yüzde 9'un altına taşıyabilir.
YEP'in detaylarını önümüzdeki günlerde konuşmayı sürdüreceğiz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gizli maliyetler enflasyonu zorluyor 30.09.2019 Pazartesi
‘Trump’ın ‘küreselciler’le savaşı sertleşecek 27.09.2019 Cuma
TCMB ve ABD’yle ilişkiler 25.09.2019 Çarşamba
Türkiye’nin ‘kültür diplomasisi’ gücü 23.09.2019 Pazartesi
FED kuyruğu dik tutsa da 20.09.2019 Cuma
‘Enerji güvenliği’nde küresel deprem 18.09.2019 Çarşamba
‘Petrol Savaşları’nda tansiyon artıyor 16.09.2019 Pazartesi
TCMB’nin isabeti, Draghi’nin zaferi 13.09.2019 Cuma
TCMB’nin kararını doğru fiyatlandıralım 11.09.2019 Çarşamba
Mavi okyanus, kırmızı okyanus 09.09.2019 Pazartesi
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN