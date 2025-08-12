İSKENDER GÜNEN

Trabzon moral ve öz güven kazandı

Ligin ilk maçları zordur. Çünkü her takımın kendi içinde sorunları vardır. İlk maçta önemli olan oynanan oyundan çok alınacak puandır. Trabzonspor'un kendi sahasındaki ilk maçta aldığı 3 puan kendileri açısından lige iyi bir başlangıç olarak değerlendirilmeli. Fatih Tekke, sahaya çıkardığı 11'de önde daha fazla ofansif anlamda katkı yapabilecek oyuncuları sahaya sürdü. Orta alanda oyun aklı olarak Nwakaeme'yi değerlendirmesi doğru bir tercih. İlerlemiş yaşına rağmen top saklama becerisi üst düzey olan Nwakaeme'nin aldığı her topu olumlu kullandığını gördük. Önde Onuachu, bu takımın en önemli silahı. Yeter ki ceza sahası içerisinde topla buluşturulabilsin. İki kenardan istenilen gerekli organizasyonunda atak girişimleri yokluğunda bile gelen her topta yine Onuachu'yu gördük. Sonucu getiren isim yine Onuachu oldu. Orta alanda ise Okay mücadele gücü yüksek bir oyuna imza attı. Folcarelli ise dünkü maçın Trabzonspor adına öne çıkan oyuncusuydu. Bitmez tükenmez bir enerjiyle sahada basmadık yer bırakmadı ve aldığı topları olumlu kullanma becerisi gösterdi. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise Kocaelispor'un oyunun son 10 dakikalık bölümünde Trabzonspor'un sahasında daha fazla göründüğü anlar var. Fakat Kocaeli'nin sorunu üçüncü bölgede yaratıcı oyuncu eksikliği ve final pası yetersizliğinden gerekli golü bulamadılar. Sonuç Trabzonspor adına iyi bir başlangıç. Bu da moral, motivasyon ve öz güven için önemliydi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın