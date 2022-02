İSKENDER GÜNEN

Yanlışı lehine çevirip kazandı

Zorluk derecesi yüksek bir maç. Çünkü Trabzonspor ve Konyaspor, Süper Lig'in zirvesinde ve en az gol yiyen iki ekip. Karşılaşma başlangıcında taraftarını arkasına alan, istekli, arzulu, coşkulu bir Trabzonspor sahada vardı. Konyaspor, geriden oyun kurma yanlışlığı içeresindeydi. Trabzonspor yapılan bu yanlışlığı lehine çevirmesini bildi. Önde çok adamla baskı yaparak rakibi hataya zorladı ve kapılan toplarla atak girişimlerinde bulundu. Önce Abdülkadir Ömür ile girilen gol pozisyonu, ardından Cornelius'un mükemmel getirdiği topta yaptığı asist ve de Visca'nın attığı golle öne geçen taraf. Orta alanda Siopis ve Bakasetas mükemmel bir oyun ortaya koyan ikili. Siopis, çoğu kez orta alanda tek kalmasına rağmen mücadele gücü yüksek bir anlayış ile en fazla katkı yapan futbolculardan birisiydi. Bakasetas, uzun bir aradan sonra gerçek kimliği ile sahalara döndü. İlk yarıda direk engeline takıldı ayrıca rakibi en fazla rahatsız eden oyuncu görünümündeydi. Önde ise Cornelius oyundan çıktığı ana kadar çoğu kez tek başına kalmasına rağmen iki stoperle büyük bir mücadele içerisine girdi ve aldığı her topu arkadaşlarıyla buluşturdu. Atılan ilk golde büyük pay sahibi ve direkten dönen topu var. Nwakaeme her zaman belirttiğimiz gibi, bu takım için çok önemli bir figür. İkinci golü tek başına hazırlayan isim. Oyunun son bölümünde Konyaspor'un attığı gol her ne kadar heyecan dolu dakikaların yaşanmasına neden olsa da Trabzonspor bu maçta beklendiği gibi 3 puanı aldı. Bir başka gerçek var ki belirtmeden geçemeyiz, Trabzonspor adına takıma en fazla katkı yapan ve rakibin en önemli oyuncusuyla girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazanan Dorukhan, bu maçın yıldızıydı.

