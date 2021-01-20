İSKENDER GÜNEN

Büyük şanssızlık

Pandemi süreci ve yoğun bir maç trafiği… Taraftarsız bir oyun, bu yüzden şanslar eşit. Böyle bir durumda oynanacak futboldan çok, alınacak puanlar öne çıkıyor. Avcı göreve başladıktan sonra, kısıtlı kadroya rağmen Trabzonspor'un her geçen gün üstüne koyarak gitmesi göz ardı edilmemelidir. Trabzonspor için sorunlarla dolu ilk 15 dakikalık sürede rakip alanda bırakın gol pozisyonunu, atak girişimi bile yoktu. 21. dakikada ilk kez organize bir atak, ikili bir oyun ve de ardından Serkan'ın asisti, Nwakaeme ile gelen gol. İlk yarının Trabzonspor adına en olumlu atağı buydu. Nwakaeme, bu takım için çok önemli bir isim. Kenarda meşin yuvarlakla buluştuğunda etkili ama nedense içeriye girerek top almaya çalışıyor.

İkinci yarı, ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla görünen taraf Trabzonspor'du. Nwakaeme, ilk yarıya göre daha fazla kenarda topla buluştuğu için etkili getirdiği meşin yuvarlak ve Flavio ile gelen ikinci golden sonra Konyaspor'un direnci tamamen düştü. Atılan üçüncü gol ise yapılış ve de sonuç anlamında mükemmeldi. 3-1'lik skor ve alınan 3 puan önemli ama sorunları göz ardı etmemek gerekiyor. Vitor Hugo ve Edgar savunmayı toparlayan iki isim. Marlon, istenilen düzeyde değil. Orta alanda mücadele gücü yüksek ama yaratıcı oyuncu eksikliği var. Her geçen gün Trabzonspor için olumlu oyun ortaya çıkıyor ancak hâlâ büyük hedefler için mutlak 2-3 oyuncuya gereksinim duyduğu gerçeği var.

Abdülkadir Ömür, geçen yıl çok ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu maçta da ayak bileğinin kırıldığı çok şanssız bir pozisyon yaşadı. En kısa zamanda tekrar gerek Trabzonspor'a gerekse Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim. Kendisine geçmiş olsun.

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