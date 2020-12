İSKENDER GÜNEN

Üretkenlik yok

İki takım arasında oyuncu kalitesi olarak büyük fark var. Ama bir başka gerçek var ki, VAR'ın olduğu bir futbol oyununda hakemler neden bu kadar hata yapar, bunu anlayabilmek mümkün değil. Durum 0-2 iken Afobe'ye Donk tarafından yapılan bir hareket var ki, hakeme VAR'dan bile bir uyarı gelmedi. Bana göre pozisyon penaltı. Ama her maç hakem hatalarıyla süre gelen bir Süper Lig nereye kadar! Sonuç sürpriz değil. İlk 20 dakikalık bölümde topa daha fazla sahip olan taraf G.Saray'dı...

Avcı orta alan ve savunmayı daha yakın oynatarak alan savunmasını öne çıkaran bir oyun anlayışı ile oynadı ve kapılan toplarda hızlı hücum girişimlerinde bulunan bir sistem içerisinde göründü. Futbol bir sistem ve taktik anlayışının olduğu bir oyun. Ama kabul etmek gerekir ki futbol bir "an"dır.. Örneğin Djaniny'nin bire bir kaldığı bir pozisyon var ki, burada yaratıcı oyuncu öne çıkar. Yani yaratıcı bir oyuncu, böylesi bir pozisyonda bireysel becerisi ile sonucu tayin eder. Djaniny ise çalım atıp, bireysel becerisini kullanmak varken, kaleye anlamsız bir şut atmayı seçti

Sorun her zaman söylediğim gibi orta alan. Çünkü A.Parmak, Flavio ve Baker'dan oluşan orta alan şu an ligimizdeki diğer takımları göz önüne getirdiğimizde en yetersiz bölge olarak gözüküyor. Oyun kurucusu olmayan bir takımın ofansif anlamda hücuma destek verme şansı ne yazık ki yok. Bir de buna 2 tane kenar bekin pozisyon bilgisi yetersizliği eklendiğinde savunmanın göbeğinde de sorunlar ortaya çıkar. Hugo ve Edgar birbirini tamamlayan 2 futbolcu. Ama yenilen ilk gol ve 2. golde yapabilecekleri bir şey yoktu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın